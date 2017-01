Gartenlaube in Schacht-Audorf vollständig abgebrannt

In der Kleingartenanlage in der Breslauer Straße fing gestern Morgen eine Gartenlaube Feuer. Gegen 10 Uhr bemerkte der 55-Jährige Eigentümer den Brand. Der Mann unternahm selbst erste Löschversuche. Die Feuerwehr Schacht-Audorf rückte zur Verstärkung an und übernahm die Löscharbeiten. Dennoch brannte die Gartenlaube vollkommen nieder. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 5000 Euro. Die Ursache für den Laubenbrand ist möglicherweise ein technischer Defekt am Ofen. Die Brandstelle wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen werden von der Kripo Rendsburg übernommen.

von Frank Höfer

erstellt am 18.Jan.2017 | 14:59 Uhr

