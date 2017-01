Flüchtlings-Projekt : Für ein paar Stunden verheiratet – eine Iranerin erzählt

1 von 1 Foto: Jana Walther 1 von 1

Somaye Mohammadi lebt erst seit kurzem in Owschlag. Die 33-Jährige ist aus dem Iran geflüchtet. Für das Flüchtlingsprojekt „Willkommen in Rendsburg“, hat die junge Frau aufgeschrieben, warum sie aus ihrer Heimat geflohen ist. Es geht um „Sighe“, die Ehe auf Zeit. Auch Somaye sollte einen Mann nur für ein paar Stunden heiraten.

Im Iran dürfen Männer und Frauen eine Ehe auf Zeit eingehen. Die unter dem Namen „Sighe“ bekannte Form der Eheschließung hat bei schiitischen Muslimen eine lange Tradition. Denn außereheliche sexuelle Kontakte werden im Iran als unsittlich angesehen. Auf Prostitution stehen Peitschenhiebe, auf Ehebruch Tod durch Steinigung. Die Zeitehe bietet vielen Menschen eine Art Schlupfloch. Doch was von Männern im Iran oftmals ausgenutzt wird und Sex-Touristen anlockt, ist für viele Frauen der einzige Ausweg aus der Armut.



Ehevertrag zwischen 30 Minuten und 99 Jahren

Bei der Ehe auf Zeit wird vertraglich alles festgehalten: Von der Länge der Eheschließung bis hin zu dem Geldbetrag – die sogenannte Ehegabe – die der Mann an seine Frau bei der Trauung zahlen muss. Auch die Anzahl ihrer sexuellen Begegnungen wird manchmal in das schriftliche Dokument mit aufgenommen. Nach Ablauf der Zeit, die von 30 Minuten bis 99 Jahren gehen kann, läuft die Ehe automatisch aus.

Zeitlich befristet hat ein Mann im Iran das Recht, so viele eheliche Frauen zu haben, wie er nur möchte. Er darf außerdem schon eine Ehe auf Dauer führen und braucht seine feste Ehefrau über die Zeitehe nicht zu informieren. Die Frau dagegen hat jegliche Verbindung unverheiratet einzugehen. Der Ehevertrag einer Sighe lässt sich beliebig oft verlängern. Fruchtbare Frauen müssen nach Ablauf der festgelegten Zeit allerdings zwei Menstruationszyklen warten, bis sie erneut heiraten dürfen. Grund hierfür ist die Möglichkeit, bei einer Schwangerschaft den Vater identifizieren zu können.

Doch diese Vorgabe wird oftmals nicht eingehalten, einige Frauen heiraten gleich mehrmals pro Woche. Sie haben keine andere Wahl. Sie werden aufgrund ihrer sozialen Situation in diese Lebensform regelrecht hineingetrieben. So sind geschiedene oder verwitwete Frauen etwa auf die finanzielle Unterstützung durch den Zeit-Ehemann angewiesen. Denn Frauen haben im Iran viel weniger Rechte als in Deutschland. Viele von ihnen haben keinen Beruf erlernt, durften von ihren ersten Ehemännern nicht zur Arbeit gehen. Trennt sich also der Mann von seiner Ehefrau oder verstirbt er, bleibt sie oft mit nichts zurück. Sollte eine Frau während der Sighe schwanger werden, hat sie keinerlei Rechte bezüglich der Beziehung zu dem Kind. Sobald es auf der Welt ist, geht es in die Hände des Vaters über.

Auch ich selbst sollte in meinem Heimatland eine Zeitehe mit einem Mann eingehen. Ich hatte meinen Ehemann verlassen, da mich dieser misshandelt und unterdrückt hatte. Ich zog einen Rechtsanwalt zu Hilfe, um mich von ihm trennen zu können. Doch dieser wollte mir nur helfen, wenn ich ihn für zwei Stunden heiraten würde. Dies zeigt, wie es vielen iranischen Frauen ergeht. Männer nutzen ihre Hilflosigkeit aus, um eine Zeitehe einzugehen und ihr eigenes Verlangen auf Kosten der Frauen zu befriedigen. Ich wusste damals genau, was das für mich bedeutet hätte und stimmte der Zeitehe nicht zu – und bekam somit auch keine Hilfe, um mich von meinem gewalttätigen Ehemann trennen zu können. Mir blieb damals nur noch die Flucht.



Zeitehe auch im Iran umstritten

Die Zeitehe ist zwischen den Schiiten und Sunniten umstritten. Die sunnitischen Araber nennen sie „Mut’a-Ehe“, was übersetzt „Genuss-Ehe“ bedeutet. Die Schiiten dagegen benutzen das eigens dafür vorgesehene Wort „Sighe“. In den Augen der Kritiker werde die Prostitution durch diese Form der Eheschließung eher befördert und legalisiert anstatt vermieden.

Nach Angaben der Deutschen Botschaft in Teheran sind religiöse Zeitehen nach den deutschen Gesetzen nicht gültig. Eine in Iran nach iranischen Gesetzen geschlossene und registrierte Ehe werde dagegen meist von den deutschen Behörden unproblematisch anerkannt.

von Somaye Mohammadi

erstellt am 23.Jan.2017 | 15:42 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen