Freude am Digitalen – und am Papier

vergrößern 1 von 2 Foto: Matzen (2) 1 von 2

Für jede Aufgabe gibt es mehrere Strategien, für jedes Problem verschiedene Lösungen. Und Projekte mit ähnlichen Voraussetzungen können sich gänzlich anders entwickeln. In unserer neuen Reihe „Kontraste“ loten wir spannende Unterschiede und Gemeinsamkeiten bei den großen und kleinen Dingen des Lebens aus. Zum Auftakt: Der Bankvorstand, der das Papier aus seinem Büro verbannt hat, und der Museumschef, der für seine tägliche Arbeit nichts so dringend benötigt wie Papier.

Das Büro ohne Papier in der Werner-von-Siemens-Straße 44-48 in Osterrönfeld weckt Assoziationen an die Neuheitenausstellung eines Möbelhauses. Es gibt keine Aktenberge auf dem Schreibtisch, keine Notizzettel in den Ablagen drumherum, erst recht keinen überquellenden Papierkorb. Alles wirkt schick – und nahezu unberührt. Auf den zweiten Blick fallen die modernen Hilfsmittel auf: der Flachbildschirm an der Wand, auf dem Konferenztisch eine Minikamera, daneben ein Tablet sowie ein dazugehöriger Stift, der ohne Mine auskommt. Eine verblüffende neue Welt.

Georg Schäfer, Vorstandsmitglied der VR-Bank, fühlt sich wie befreit von einer im wahren Sinne des Wortes schweren Last: „Dutzende von Leitz-Ordnern haben wir aus meinem Büro getragen“, sagt er. Was er aufbewahren muss, liegt jetzt im Archiv, der Rest ging in den Schredder. Der schwere Aktenschrank? Vergangenheit! Der Drucker für wichtige Korrespondenz? Weg damit. Schäfer setzt konsequent auf Digitalisierung. Sein Vorzimmer legt ihm so gut wie nichts mehr in Papierform vor. Stattdessen werden eingehende Post und Dokumente eingescannt und als verschlüsselte Datei zum Chef geschickt, ganz gleich ob sich dieser nebenan oder auf Dienstreise befindet. Umgekehrt funktioniert der Weg genauso gut. Auf seinem Tablet kann Schäfer mit einem High-Tech-Stift handschriftliche Anmerkungen hinzufügen. Selbst in Konferenzen sind die traditionellen Papierunterlagen Vergangenheit. Auf dem Flachbildschirm werden die Unterlagen eingespielt, können abgerufen und bearbeitet werden. Mitarbeiter und externe Fachleute kann man virtuell hinzubitten. „Es ist ganz einfach“, so der Bankmanager und tritt sogleich den Beweis an. Nach wenigen Klicks erscheint Vorstandssekretärin Jana Petersen auf dem Bildschirm, allerdings nur zu Demonstrationszwecken, denn an diesem Punkt findet die Technikverliebtheit Schäfers gegenüber den modernen Errungenschaften ihre Grenzen: „Am liebsten spreche ich Mitarbeitern und Kunden auf traditionelle Weise, und zwar von Angesicht zu Angesicht.“

Szenenwechsel. Zweiter Stock, Nordflügel des Hohen Arsenals. Hier residiert Dr. Martin Westphal, Leiter der Museen im Kulturzentrum. „Ich habe extra nicht aufgeräumt“, sagt er zur Begrüßung und lächelt verschmitzt. In seinem Büro herrscht ein gemütliches, aber offenbar geordnetes Chaos aus Büchern, Unterlagen, Ausstellungsplakaten, Ordnern und Kisten. Was als Ablage dienen kann, wird auch so genutzt. Papier auf dem Schreibtisch, auf dem Teppich, in den Regalen, in den Schränken. „Ein Büro ohne Papier kann ich mir nicht vorstellen.“ Der Werkstoff aus Zellulosefasern ist für den Historiker Westphal die entscheidende Arbeitsgrundlage. Denn im Gegensatz zu Schäfer, dessen tägliche Arbeit auf die Zukunft ausgerichtet ist, muss der Museumschef jeden Tag zurückblicken: „Fast alle Quellen der vergangenen Jahrhunderte liegen nun mal nur in Papierform vor.“ Das sei das kulturelle Gedächtnis. Dass das mal anders sein könnte, mag er sich gar nicht vorstellen. „Was werden künftige Generationen von uns denken, wenn alles nur noch auf Festplatten gespeichert werden sollte?“ fragt er. Die Lebensdauer der digitalen Speicher sei begrenzt.

Zurück in Osterrönfeld in der Zentrale der VR-Bank. Georg Schäfer hat Freude an High-Tech. Daraus macht er keinen Hehl. Ab und zu trägt er eine Apple-Watch, über die er E-Mails empfangen kann. Aber das ist für ihn nur eine kleine private Spielerei. Ganz anders verhält es sich mit der Digitalisierung generell. „Das ist kein Modetrend, sondern eine gesellschaftlich-technologische Entwicklung, die unumkehrbar ist“, erklärt er. Als Bankvorstand sieht sich Schäfer in der Pflicht, die technischen Möglichkeiten selbst auszuloten, um sie später überall in der Bank zu implementieren: „Wir müssen als Unternehmen auf der Höhe der Zeit bleiben.“ Die Bankkunden heute wollten die persönliche Betreuung in der Filiale und die digitale Kommunikation via Tablet und Smartphone: „Deswegen müssen wir als Bank alle Kanäle anbieten und beherrschen.“

Auf Museumschef Martin Westphal trifft das nur teilweise zu. Zwar sind die Museen trotz seiner Liebe zum Gedruckten im Internet präsent, informieren via Homepage über aktuelle Präsentationen und verschicken Einladungen digital. Aber die Musik spielt dort, wo man es als Besucher erwartet: in den Ausstellungsräumen. „Theoretisch könnten wir unseren gesamten Bestand digitalisieren und nur noch Bildschirme im Museum aufstellen“, sagt er. Doch diese Horrorvariante der musealen Darbietung kommt für ihn nicht in Frage. „Ein Museum hat auch immer etwas mit Haptik zu tun“, so Westphal. Eines könne die digitale Revolution ebenfalls nicht vermitteln: die Dimensionen und die Aura eines Objekts, so wie bei dem im Herbst ausgestellten Fragment der Gutenberg-Bibel. Das Werk wurde inszeniert in einer Vitrine aus Panzerglas und illuminiert mit papierschonenden Leuchten. Sich dem Werk respektvoll nähern, die Atmosphäre des Besonderen erfassen, es von allen Seiten betrachten – das konnte man nur vor Ort.

Auch Bankvorstand Georg Schäfer legt Wert auf Haptik. Ganz möchte er auf den konservativen Datenträger namens Papier daher nicht verzichten. Seine Tageszeitung liest er morgens beim Frühstück in der gedruckten Variante.

von Dirk Jennert

erstellt am 02.Jan.2017 | 17:17 Uhr