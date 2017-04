Bei Rendsburg : Frachter rammt Böschung des Nord-Ostsee-Kanals

vergrößern 1 von 1 Foto: Christian Charisius 1 von 1

Rendsburg | Der Frachter „Lady Mathilde“ ist wegen eines Maschinenausfalls zwischen Rendsburg und Kiel an die Nordböschung des Nord-Ostsee-Kanals geraten. Eine defekte Kühlwasserpumpe hatte am Sonntagabend den Maschinenausfall verursacht, teilte die Polizei am Montag mit. Verletzt wurde demnach niemand.

Auch ein Sachschaden sei nicht entstanden. Der Frachter konnte nach Angaben der Polizei aus eigener Kraft weiter in den Hafen von Rendsburg einlaufen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von lno

erstellt am 10.Apr.2017 | 15:51 Uhr