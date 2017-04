Kreis Rendsburg-Eckernförde : Flintbek: Feuer zerstört Vereinsheim - Millionenschaden

Flintbek | Bei einem Feuer in einem Vereinsheim in Flintbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist in der Nacht zum Sonntag ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Bei dem Brand sei niemand verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag.

Das Vereinsheim sei vollständig ausgebrannt, außerdem sei die darüberliegende Wohnung nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache war zunächst unklar. In dem Vereinsheim hielten sich nach Polizeiangaben zur Zeit des Feuers keine Menschen auf.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von dpa

erstellt am 30.Apr.2017 | 10:38 Uhr