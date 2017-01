Rendsburg : Feuerwehr löscht Kellerbrand

1 von 1 Foto: beyer/Feuerwehr 1 von 1

Beißender Rauch im Treppenhaus: Die Feuerwehr und Polizei wurden am Sonnabend gegen 19.35 Uhr zu einem Kellerbrand in Rendsburg in der Marienburger Straße gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Treppenhaus schon nicht mehr begehbar. Einige Bewohner hatten das Haus bereits verlassen, weitere fünf hatten sich auf die rückwärtigen Balkone in Sicherheit gebracht und wurden über Leitern von der Rendsburger Wehr gerettet, so Einsatzleiter Gerrit Hilburger. Eine Familie blieb nach Polizeiangaben auf eigenen Wunsch im Haus.

Der Brand in einem Abstellraum konnte von dem Trupp unter Atemschutz schnell gelöscht werden. Zuvor war das Wohnhaus von den Feuerwehrleuten mit einem Spezialgerät belüftet worden. Verletzt wurde niemand. Von den sechs Wohnungen im Haus waren drei bewohnt. Wie die Polizei weiter mitteilt, haben die ersten Ermittlungen ergeben, dass offensichtlich Müll im Keller in Brand gesetzt worden war. Dadurch sei es zu Schäden an den Versorgungsleitungen (Gas Wasser), so dass diese zunächst abgestellt werden mussten. Die Kripo Rendsburg ermittelt werden schwerer Brandstiftung und bittet um Hinweise unter Tel. 04331 / 2080.

von Helma Piper

erstellt am 22.Jan.2017 | 14:54 Uhr