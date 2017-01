Kreis Rendsburg-Eckernförde : Explosion in Osterrönfeld: Polizei vermutet Gasofen als Ursache

1 von 1 Foto: Horst Becker 1 von 1

Osterrönfeld | Nach dem Explosionsunglück in Osterrönfeld im Kreis Rendsburg-Eckernförde verdichten sich die Hinweise auf einen defekten Gasofen als Unglücksursache. Die Ermittlungen dauerten zwar noch an, doch vieles spreche dafür, dass ein gasbetriebener sogenannter Katalytofen die Explosion hervorgerufen habe, teilte die Polizei am Montag mit.

Katalytöfen sind stromunabhängige Heizgeräte, die Wärme durch die Verbrennung von Flüssiggas oder Benzin erzeugen. Sie werden zur Gefahr, wenn durch undichte Stellen Gas austritt. In der Vergangenheit gab es schon häufiger Explosionen, die durch diese Öfen verursacht wurden.

Bei der Explosion eines Einfamilienhauses waren am Sonntagnachmittag ein 90 Jahre alter Mann und eine 78 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Die beiden wohnten im Erdgeschoss des Hauses. Sie wurden mit Rettungshubschraubern in Spezialkliniken nach Lübeck und Hamburg geflogen. Ein im Obergeschoss wohnendes Ehepaar im Alter von 55 und 56 Jahren wurde leicht verletzt, ein im Nachbarhaus wohnender 68 Jahre alter Rollstuhlfahrer erlitt nach Polizeiangaben eine Rauchgasvergiftung.

Er wurde vorsorglich stationär in einer Klinik aufgenommen. Die 55 und 56 Jahre alten Eheleute hätten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen können, sagte ein Polizeisprecher. Bereits am Sonntag hatten Einsatzkräfte Teile des Hauses eingerissen, weil das Gebäude einsturzgefährdet war. Die Explosion hatte nach Polizeiangaben ein Loch in die Fassade des Hauses gerissen. Bei dem Unglück waren mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz.

