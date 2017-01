Kreis Rendsburg-Eckernförde : Explosion in Einfamilienhaus in Osterrönfeld: Fünf Verletzte

Osterrönfeld | Fünf Menschen sind bei einer Gasexplosion in Osterrönfeld bei Rendsburg zum Teil schwer verletzt worden. Um 15.24 Uhr meldeten Anwohner eine Detonation und Feuer in einem Einfamilienhaus in der Dorfstraße. Feuerwehr und Polizei rückten mit einem Großaufgebot an. Auch zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Zwei Bewohner erlitten schwere Brandverletzungen, sie wurden mit dem Hubschrauber in die Uniklinik nach Lübeck gebracht. Drei weitere Bewohner des betroffenen Gebäudes werden in der Imland-Klinik behandelt.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte brannte das Gebäude in voller Ausdehnung. Teile der Hauswand waren geöffnet. Die Dorfstraße ist für den Lösch- und Rettungseinsatz voll gesperrt. Zur Explosionsursache konnte die Polizei noch keine gesicherten Angaben machen. Angeblich sollen eine Gasflasche und ein Gasofen eine Rolle spielen, so ein Sprecher. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Bei Einbruch der Dunkelheit war die Feuerwehr mit den letzten Löscharbeiten beschäftigt. Neben der Polizei sind allein über 100 Kräfte der Feuerwehren aus Osterrönfeld, Schacht-Audorf, Schülldorf und Rendsburg im Einsatz. Darüber hinaus die Technische Einsatzleitung, drei Rettungswagen und der stellvertretende Kreiswehrführer. Vorsorglich wurden drei Bewohner des Nachbarhauses evakuiert.

erstellt am 15.Jan.2017 | 17:21 Uhr