Ellerdorf erhält eigenen Solarpark

1 von 1 1 von 1

Grünes Licht für Solarenergie in Ellerdorf. Nachdem Ellerdorf sich bereits durch den Windpark Bokel/Ellerdorf regenerativen Energien gegenüber aufgeschlossen gezeigt hat, wird nun eine „Bodengebundene Photovoltaikanlage“ hinzukommen. Die entsprechenden Grundlagen wurden in der jüngsten Ellerdorfer Gemeindevertretersitzung einstimmig beschlossen.

Es zeichnete sich bereits auf der Einwohnerversammlung Mitte Dezember ab, dass eine Photovoltaikanlage bei den Ellerdorfern auf wenig Kritik stoßen würde. An diesem Abend stellte Gerriet Arndt, Geschäftsführer des Unternehmens Solarwind, die Projektidee vor und beantwortete alle aufkommenden Fragen. Das geplante Gebiet befindet sich westlich des Ortes links und rechts der Bahnlinie Nortorf-Rendsburg. Es geht um eine Gesamtfläche von rund 9,5 Hektar – groß genug für eine Photovoltaikanlage mit rund zehn Megawatt Leistung (wir berichteten).

„Wir in Ellerdorf unterstützen regenerative Energien und keinen Atom- oder Kohlestrom – und dazu stehen wir auch“, betonte Ellerdorfs Bürgermeister Frank Steinmann. Deshalb gab es auch auf der Gemeindevertreterversammlung keine negativen Einwände oder Kritikpunkte. „Wichtig war, dass die Gemeinde Herr des Verfahrens bleibt und sowohl in der Planungs- als auch in der Bauphase Mitspracherecht hat“, fügte Ellerdorfs Bürgermeister an. „Unabhängig von den Umweltaspekten bringt so eine Anlage auch einen nicht unbedeutenden finanziellen Vorteil für unsere Gemeinde“, erklärte Steinmann abschließend. Und so konnten an diesem Abend drei Aufstellungsbeschlüsse gefasst werden: Die Änderung des Flächennutzungsplans und des vorhabenbezogenen B-Plans sowie ein städtebaulicher Rahmenvertrag. Realistischer Termin für die Fertigstellung sei im kommenden Jahr.

Damit ist Ellerdorf die zweite Gemeinde im Amt Nortorfer Land, die den Bau eines Solarparks beschlossen hat. Bereits im Sommer hatten sich die Emkendorfer ebenfalls einstimmig für die Errichtung einer Zehn-Megawatt-Anlage entschieden (wir berichteten). „Es sind nur noch einige Einwände und Details zu den Änderungsplänen abzuklären und dann können wir mit der Bauphase beginnen“, verriet Emkendorfs Bürgermeister Jochen Runge über den aktuellen Stand. Ausführendes Planungsunternehmen ist, wie in Ellerdorf, ebenfalls die Firma Solarwind.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen