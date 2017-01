Führung für Familien : Eisenkunstgussmuseum in Büdelsdorf: Mit Schweinchen „Carl“ durch das Museum

vergrößern 1 von 2 Foto: Helma Piper 1 von 2

Büdelsdorf | Altes Eisen lässt junge Menschen (noch) kalt. Das Eisenkunstgussmuseum in Büdelsdorf zog in der Vergangenheit überwiegend ältere Gäste an. Doch das wird sich ändern. Nach der Wiedereröffnung der Depandance der Landesmuseen Schloss Gottorf vor einem halben Jahr sollen verstärkt Besucher aller Generationen für die Sammlung begeistert werden. Das Ziel soll erstens erreicht werden durch die modern konzipierte Präsentation der Exponate mit Installationen und interaktiven Objekten. Zweitens gibt es künftig eine spezielle Führung für Familien mit Kindern. Das neue Format hat am Sonntag, 22. Januar, Premiere.

„Die Eröffnung der Sammlung nach fünf Jahren Planungs- und Bauzeit gibt uns die große Chance, komplett neu durchzustarten“, freut sich Museumsleiterin Ulrike Ernemann. „Wir wollen auch die Menschen erreichen, die mit dem Thema Eisenguss bisher nichts anfangen können und meinen, das sei langweilig.“ Dabei sei das Gegenteil der Fall. „Die Ausstellungsstücke bilden die Brücke zu bestimmten historischen Begebenheiten.“ Gusseisen stehe stellvertretend für bestimmte Entwicklungen im 19. Jahrhundert und liefere somit einen Blick in die spannende Welt der Geschichte – bis zur Gegenwart. Es sei höchste Zeit, diese Erkenntnis neuen Zielgruppen zu vermitteln.

Bei dieser Aufgabe wird die Museumsleiterin von einer Expertin unterstützt. Die wissenschaftliche Volontärin Tessina-Larissa Schramm hat im Oktober vergangenen Jahres ihre Arbeit in dem Kunstgussmuseum aufgenommen. Die Stelle der 27-Jährigen aus Kiel, die in Berlin Museumsmanagement und -kommunikation studierte, wird zum Teil finanziert durch die Aktivregion „Eider und Kanalregion Rendsburg“. Die Museumsmanagerin hat die 45-minütige Führung durch die Ausstellungsräume konzipiert, die jeweils an jedem dritten Sonntag im Monat (14 Uhr) Eltern mit Kindern ab dem Grundschulalter bei freiem Eintritt in die Ahlmannallee locken soll.

Als Publikumsmagnet wird ein kleines Schweinchen eingesetzt. Die Figur aus Gusseisen trägt den Namen „Carl“ und stammt aus dem Depot des Museums. „Carl ist der eigentliche Moderator des Rundgangs“, erklärt Tessina-Larissa Schramm. Die jeweiligen Museumsmitarbeiter, die die Führung übernehmen, werden mit dem Schweinchen in der Hand die Stationen des Hauses ansteuern und aus „Carls“ Sicht Geschichten erzählen. Der kleine Kerl hat nämlich viele Freunde unter den Museumsbewohnern. Da gibt es zum Beispiel „Luise“, einen Schmetterling. Die filigrane, gusseiserne Brosche erzählt von der Zeit des Krieges gegen Napoleon als die Frauen aufgefordert wurden, Schmuck für die Finanzierung zu spenden: „Gold gab ich für Eisen“, lautete die Parole.

„Es geht uns nicht darum, trockene Jahreszahlen und Namen aufzulisten“, sagt Tessina-Larissa Schramm. Vielmehr solle durch Geschichten, die das Schweinchen kindgerecht vermittelt, der Zugang zum Eisenkunstguss erleichtert werden. Auf diese Weise werden viele Fragen beantwortet: „Was macht ein Museum eigentlich“, „Was ist ein Depot?“ und „Wie werden die Figuren hergestellt?“ Auch Anfassen ist – an ausgewählten Stationen - erlaubt. Und Mitmachen ist ebenfalls erwünscht. In der Jagdabteilung zum Beispiel, wo der Hirsch „Julius“ regiert, können die Kinder auf die Suche nach weiteren Waldtieren gehen.

Eine Frage allerdings muss die Volontärin offen lassen: Die Herkunft von „Carl“ ist bisher noch ungeklärt. Das Schweinchen stammt zwar aus den Sammlungen des Museums, aber detaillierte Angaben über Jahr und Ort der Herstellung gibt es nicht. Museumsleiterin Ulrike Ernemann hat allerdings eine Vermutung: „Das Schweinchen könnte einst in einer Schlachterei auf dem Tresen gestanden haben. Wenn niemand dahinter stand, konnten die Kunden mit der Figur die Bedienung alarmieren.“ Denn der Ringelschwanz von „Carl“ lässt sich herunterdrücken – und dann klingelt es.

