Sehestedt : Ein Gutsherr mit Bürgersinn

Die übernächste Generation ist gesichert – nicht nur auf Gut Sehestedt. „Wir haben zehn Enkelkinder“, erklärt Malte Ahlmann. Besonders stolz ist er darauf, dass sie „alle der Landwirtschaft verbunden sind“. Denn die Ahlmanns von Sehestedt sind Landwirte. Seit 1923 auf dem Gut in dem Kanalort ansässig, haben sie mit Malte Ahlmann nun den einzigen Sehestedter Ehrenbürger in ihren Reihen.

Die Eider plätschert dicht an der Altenteil-Terrasse vorbei. Hier stand einmal das Waschhaus des Gutes Sehestedt. In das umgestaltete Gebäude ist das Ehepaar vor 18 Jahren eingezogen – mit Blick auf die Rückseite des Herrenhauses. „Einst war das Gut ein Wasserschloss“, erklärt Malte Ahlmann, und der Name Sehestedt bedeute wohl so viel wie „Stätte zwischen den Seen“. 1281 wurde das Gut Sehestedt erstmals in einer Urkunde erwähnt. Die Familie gleichen Namens ist seit Beginn des 16. Jahrhunderts nicht mehr Eigentümer. Die Besitzer wechselten mehrfach – bis das Gut 1929 von Otto Friedrich Ahlmann gekauft wurde, dem Vater von Malte Ahlmann.

Auch wenn sich das Ehepaar aus der ersten Reihe zurückgezogen hat, ist es noch bei vielen Aktivitäten der Gemeinde anzutreffen. Schließlich hat Malte Ahlmann jahrelang die Sehestedter Politik aktiv mitgestaltet. „Ohne uns ging es nicht“, erklärt der 78-Jährige zur Rolle seiner Familie mit Blick auf Bauvorhaben oder Umgestaltungen. Daher dachte er, es handele sich um eine Grundstücksangelegenheit, als er im Dezember vergangenen Jahres zur Gemeindevertretersitzung eingeladen wurde. „Total überrascht“ sei er gewesen, als er zum Ehrenbürger der Gemeinde ernannt wurde, erzählt er.

Malte Ahlmann ist in Sehestedt aufgewachsen. Er ging hier zur Schule, spielte mit den Kindern des Ortes und hat heute noch zahlreiche gute Kontakte. „Der Zusammenhalt im Dorf ist immer gut gewesen“, sagt er nicht nur mit Blick auf kommunale Vorhaben. Regelmäßig geht er zu einem Herrenstammtisch, der allerdings in den vergangenen Jahren geschrumpft sei, wie er bedauernd erklärt. Die Landwirtschaft liege seiner Familie im Blut, meint er. Seine Schwester heiratete einen Landwirt, sein Bruder übernahm einen eigenen Betrieb und Malte Ahlmann schloss seine Ausbildung als Landwirt Agr. Ing. ab. Doch bevor er im Jahre 1967 das Gut übernahm, machte Ahlmann, was heute viele Hof-Nachfolger praktizieren: Er arbeitete 1961 ein Jahr in den USA. „Ich bekam Geld von meinem Vater und einen amerikanischen Pass“, erinnert sich der 78-Jährige. Drei Monate lang arbeitete er in einem Milchviehbetrieb, dann in der Silomontage, reiste schließlich in einem Auto gemeinsam mit einem Bekannten über die Route 66 nach Kalifornien. Dann kündigte sich der Vietnamkrieg an. Als Immigrant wurde Ahlmann gemustert und sollte eingezogen werden. Daher flüchtete er für drei Monate nach Chile. Von dort ging es über Argentinien mit einem alten Frachter zurück nach Hamburg.

Zur Kommunalwahl 1968 begann Ahlmann sich in der Wählergemeinschaft politisch zu engagieren. Erst später gründete er einen CDU-Ortsverband. Seine 24-jährige kommunalpolitische Tätigkeit verlief nicht ohne Hindernisse. Acht Jahre lang war er Gemeindevertreter (1968 bis 1976), dann vier Jahre Bürgermeister. Erschließungsmaßnahmen und Kläranlagenbau führten dazu, dass er abgewählt wurde, erinnert er sich. Für den Bau hatte er der Gemeinde Land hinter dem Gut verkauft – zu einem günstigen Preis. Doch manche Bürger meinten, er hätte sich bereichert. Dann wurde bekannt, welch’ hohe Preise in anderen Gemeinden gezahlt worden waren – und der Vorwurf war vom Tisch. Nach vier Jahren als Gemeindevertreter wurde Ahlmann 1984 wieder zum Bürgermeister gewählt und hatte diesen Posten bis 1992 inne. In seiner Amtszeit wurde unter anderem der Sportplatz verlegt und der Freizeitpark angelegt. Er blickt zufrieden zurück und betont: „Das habe ich nicht allein erreicht. Das ist eine Gemeinschaftsleistung.“

Nach 1992 war er nicht in der Sehestedter Kommunalpolitik aktiv, durfte nicht einmal mehr in der Kanalgemeinde wählen. Der Grund: Malte Ahlmann hatte einige Jahre seinen ersten Wohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern. Durch einen Melker hatte er nach der Wende Kontakt zu einem Lehrer in Lohmen und initiierte mit der Gemeinde eine Partnerschaft, die im Jahre 2015 ihr 25-jähriges Bestehen feierte. „Dort lag viel Land brach“, erinnert sich Ahlmann an die Situation im Osten – und „wir hatten vier Jungs, die wollten Bauern werden“. Der Landwirt aus Sehestedt fand in Reimershagen bei Groß Tessin eine LPG, die er in einen Hofbetrieb umwandelte, der heute 1000 Hektar Land umfasst. Etliche Jahre baute er vor Ort den Betrieb auf, während sein Schwager Hubertus Hoenck neben Gut Kluvensiek auch das Gut am Kanal bewirtschaftete. Jahre, in denen Renate Ahlmann sich um die vier Söhne in Sehestedt kümmerte. Jetzt bewirtschaftet Nico mit Familie den Hof im Osten, Dirk betreibt einen Reiterhof in Reher, Ulrich ist Hufschmied in Ehlersdorf und Cay hat Sehestedt übernommen.

Eine Frage wird der Familie immer wieder gestellt: Ob sie mit den Ahlmanns in Büdelsdorf verwandt sind. „Ja“, sagen Malte und Renate Ahlmann. „Der gemeinsame Vorfahr ist Otto Friedrich Ahlmann. Ein Kaufmann aus dem dänischen Gråsten ist unser Stammvater“ (siehe Kasten unten). Auch heute noch treffen sich die Familien jedes zweite Jahr. Dann kommen bis zu 250 Personen zusammen. Davon stammt die Hälfte aus Dänemark.

AHLMANN STAMMBAUM

> „Der erste Vorfahr Michael Ahlmann zu Sonderburg wird vor 1590 erwähnt“, heißt es im Geschlechterbuch. „Später sind aus dem Geschlecht Pastoren, Verwaltungsbeamte, Landwirte und Kaufleute hervorgegangen.“ > Otto Friedrich Ahlmann (1786−1866) Kaufmann in Gravenstein (dänisch: Gråsten) und Marie Magdalene Lorenzen (1793-1855).

> Am 13. Juni 1817 wird ihr Sohn Wilhelm Hans Ahlmann geboren. Er wird ein deutscher Politiker, Zeitungsverleger und Bankier in den Herzogtümern Schleswig und Holstein und stirbt am 15. September 1910 in Kiel. Mit seiner Frau Dora, geb. Feddersen, hat er neun Kinder.

> Sohn Friedrich Ahlmann, geboren am 21.2.1864, wird der Begründer der Sehestedter Linie. > Otto Friedrich Ahlmann, Vater von Malte, geb. 3.6.1891, gest. 9.8.1967 > Malte Ahlmann, geb. 1938, verheiratet mit Renate geb. Hoenck > Cay Ahlmann, geb. 1969, jetziger Besitzer des Gutes Sehestedt > Thomas Jørgen (1814 - 1902), Bruder von Wilhelm Hans, ist Begründer des Carlshütten-Geschlechts.

> Das Ahlmann-Wappen: Unten ein blau gewellter Fluss, darüber zwei schwarze Aale, von denen der obere nach links, der untere nach rechts schwimmt. Auf dem mit grünem Schilf bekränzten Helm ist ein „bärtiger wilder Mann“ zu sehen, der seine Rechte auf eine Keule stützt. Er trägt einen grünen Kranz. Die Ornamente links und rechts werden als rot-silberne und blau-goldene Decke bezeichnet. ( „Deutsches Geschlechterbuch“ von 1936).





von Sabine Sopha

erstellt am 21.Jan.2017 | 15:58 Uhr