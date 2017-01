Störche : Eigenes Nest für Afrika-Rückkehrer

vergrößern 1 von 2 Foto: dpa 1 von 2

Trotz des „Schietwetters“ machen sich die Freunde Adebars schon jetzt Gedanken über die Rückkehr der Störche in Erfde. Altbauer Claus-Wilhelm Kühl aus Erfde-Westerende hat in Zusammenarbeit mit dem ehrenamtlichen Storchenbetreuer Rolf Zietz aus Linden-Pahlkrug sogar eine Lösung für ein verwaistes Nest gefunden. „Wi hebbt bi uns in de Goorn een all lang een Nest för de Hoier-Boiers stohn“, erwähnte Kühl. Aber angenommen wurde es bislang nicht. Auch sah es wenig einladend für die Großvögel aus.

Rolf Zietz brachte seinen Kollegen Jörg Heyna aus Lohe-Rickelshof mit. Beide sind für Norderdithmarschen und die Kreise Schleswig-Flensburg und Nordfriesland als „Storchen-Botschafter“ ehrenamtlich tätig. Zunächst erbauten die Storchen-Experten gemeinsam mit den Naturschutzvereinsvorsitzenden Uwe Naeve und Claus-Wilhelm Kühl ein neues Nest. „Bei widrigem Wetter kühlen die Storchenküken aus und sterben dann“, weiß Heyna. Daher legt man Wert auf einen Nestaufbau, der das Auskühlen im Nest verhindert. Auf eine runde Holzstellage wird ein Drahtgeflecht gelegt. Als Umrandung bindet man einen großen Kreis aus abgelagertem Birkenreisig. „So ungefähr 25 Stunden würde eine einzelne Person für das Herrichten so einer Nisthilfe benötigen“, berichtet Zietz. Ein neu hergestelltes Nest hält etwa zehn Jahre. Um es auf neun Meter Höhe auf den Betonmast zu hieven, kam der Bauunternehmer Torsten Petersen mit seinem Teleporter zum Einsatz. „Ich finde, der Storch gehört einfach zu uns nach Erfde“, so das Resümee von Petersen, der die Arbeit gratis verrichtete. Mit starken Drähten wurde das neue Nest fest mit dem Mast verzurrt. „Das kriegt kein Sturm runter“, so Naeve. Anschließend wurden 240 Liter Hackschnitzel in das neue Domizil geschüttet. Zum Schluss streuten die beiden Storchenbetreuer Weizenstroh ein und stampften es mit einem Spaten fest.

Nun hoffen sie, dass Störche das Nest annehmen. In Erfde und Bargen sind zurzeit je ein Nest besetzt. In Bargen sind 2016 fünf Jungstörche aufgewachsen, in Erfde keine. „2016 war für die Störche ein Ausreißer-Jahr“, erklärt Heyna. Die neue Brutmöglichkeit ist vor allem für Störche gedacht, die als „Ostzieher“ aus Überwinterungsgebieten in Afrika zurückkehren. Sie fliegen über Südosteuropa, die Türkei, den Libanon bis in die Nilregion südlich von Ägypten. Die Ostzieher sind 8000 bis 10000 Kilometer unterwegs und hatten 2016 vor allem mit der Dürre in Afrika und den widrigen Wetterverhältnissen über der Türkei zu kämpfen. „Diese Störche waren 2016 erst Ende April/Anfang Mai in unserer Region“, berichtet Zietz. Die Ostzieher sind dann zunächst erschöpft und haben bei der Nestsuche oft das Nachsehen gegenüber den Westziehern, die zum Überwintern über Benelux und Frankreich bis nach Südspanien fliegen. Dort finden sie auf Müllhalden und in Reisanbaugebieten genug Nahrung. „Sie brauchen nur etwa 2000 Kilometer zu fliegen und sind schon Mitte Februar bei uns“, so Zietz. Sie sind kräftiger und dadurch in der Lage, ein in Anspruch genommenes Nest vehement zu verteidigen.