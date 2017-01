rendsburg erhöht preise : Dreh an der Preisschraube

1 von 1 Foto: höfer 1 von 1

Es passiert nicht oft, dass Rendsburg deutschlandweit eine Spitzenposition einnimmt. Die Stadtwerke haben es vor wenigen Wochen geschafft. In einer Rangliste der Städte mit den größten Preiserhöhungen beim Strom, veröffentlicht in der Bundesausgabe der „Bild“-Zeitung, machte das Unternehmen vom Eiland mit der höchsten Teuerung auf sich aufmerksam. 7,8 Prozent oder 115 Euro mehr muss ein Haushalt mit einem Durchschnittsverbrauch von 5000 Kilowattstunden im Jahr den Angaben zufolge aufwenden. Die Boulevardzeitung hatte am Stichtag 22. November 2016 die Preise von 119 Grundversorgern von Aachen bis Zirndorf verglichen.

Ein Sprecher der Stadtwerke hatte den zum 1. Januar wirksamen Anstieg unter anderem mit den gestiegenen Kosten für die Energiewende begründet. Die Umlage, die nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) für den Ausbau der Ökostrom-Erzeugung fällig wird, sei drastisch erhöht worden. Ein weiterer Kostentreiber seien die Entgelte für die Nutzung überregionaler Stromnetze. „Wir können diesen Anstieg nicht mehr kompensieren und müssen die Erhöhung an die Verbraucher weitergeben“, hieß es von den Stadtwerken. Landesweit etwa 25 000 Kunden, die meisten in Rendsburg und Büdelsdorf, wurden bereits im November über das satte Plus informiert.

Stärker zur Kasse gebeten werden seit Jahresbeginn auch die Beschicker der Wochenmärkte unter freiem Himmel und in der städtischen Nordmarkhalle. Sie müssen fünf Cent mehr pro Quadratmeter Verkaufsfläche und 50 Cent mehr für jedes Fahrzeug an die Stadtkasse überweisen. Durch die zweite Tariferhöhung innerhalb von zwei Jahren erhofft sich der Kämmerer Mehreinnahmen von 3800 Euro im Jahr. Jan Sievers vom gleichnamigen Früchtehandel in Hamdorf akzeptiert die Erhöhungen. Für sein Unternehmen, das an rund 150 Tagen im Jahr auf den Rendsburger Wochenmärkten vertreten ist, bedeuteten sie lediglich Mehrausgaben von zehn Euro im Monat. Unzufrieden ist Jan Sievers dennoch. Nach seiner Schilderung verzichtet die Stadt seit einem halben Jahr darauf, die Verkaufsflächen nach den Märkten zu reinigen. Dafür sei jetzt jeder Standbetreiber selbst zuständig, so Sievers. Erst den Service reduzieren und dann höhere Gebühren verlangen – „das passt nicht zusammen“, meint der Obst- und Gemüsehändler.

Der Dreh an der Preisschraube trifft auch private Marktverkäufer. Wer beispielsweise bei der Börse für Babybedarf einen Stand aufbaut, zahlt ab sofort zwischen acht und 9,50 Euro pro laufendem Meter – einen halben Euro mehr als bisher. Erwartetes Einnahmeplus für die Stadt hier: 4200 Euro/Jahr. Die Jahrmärkte verteuern sich aus Sicht der Schausteller ebenfalls. Und auch auf dem städtischen Friedhof Klint gibt es Änderungen. Die Pauschalpreise für die gärtnerische Pflege der Gräber durch den städtischen Umwelt- und Technikhof (UTH) wurden abgeschafft. Wer eine Ruhestätte durch Mitarbeiter der Stadt hegen lassen will, muss mit der Friedhofsverwaltung einen individuellen Preis aushandeln. Er richtet sich nach dem Materialeinsatz und Stundenaufwand.

Die Entgeltordnung für Unterhaltungspflege habe man aufgehoben, erläuterte UTH-Betriebsleiter Niels Faust, weil es sich um privatrechtliche Leistungen handelt. Anders als die Anlage des Grabes selbst. Sie ist eine hoheitliche Aufgabe. Doch auch in diesem Bereich bittet die Stadt stärker zur Kasse. Die Verwaltungsgebühren für das Aufstellen stehender Grabmale haben sich zum Teil mehr als verdoppelt. Wer die Gedenksteine wieder entfernen lassen möchte, muss dafür zehn bis 20 Euro mehr als bislang entrichten.

von Frank Höfer

erstellt am 03.Jan.2017 | 06:08 Uhr