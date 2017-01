Integration : Das Traumziel erreicht: Fester Job trotz Handicap

1 von 1 Foto: kba 1 von 1

Er heftet, er klebt, er schneidet. Sven M. hat es geschafft: Trotz seines Handicaps gelang ihm der Sprung auf den freien Arbeitsmarkt. Seit März vergangenen Jahres ist der 30-Jährige in der „Rendsburger Druck & Verlagshaus GmbH & Co. KG“ in Osterrönfeld beschäftigt. Die Probezeit hat er nun überstanden und freut sich darüber, dass er ein fester Bestandteil des Teams ist. Der Einstieg in den Arbeitsmarkt wurde durch das Modellprojekt „Budget für Arbeit“ ermöglicht.

Bis hierhin war es ein langer Weg. Nach der Förderschule konnte Sven M. wegen einer Lernbehinderung keine Ausbildung machen und fand so den Weg in den Marienhof, eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung. „Dort habe ich zwölf Jahre lang gearbeitet“, berichtet der 30-Jährige. Beim Schritt auf den Arbeitsmarkt wurde Sven M. von seiner gesetzlichen Betreuerin Katrin Schwandt unterstützt. „Nachdem Sven mehrere Praktika gemacht hatte, haben wir uns überlegt, dass wir jetzt noch ein bisschen mehr versuchen möchten“, sagt Schwandt. „Da haben wir uns an die Brücke gewandt.“

Genauer gesagt an Daniel Grade. Der Diplom-Pädagoge ist bei der Organisation zuständig für die Integration von Menschen mit Behinderung. „Wir haben uns gemeinsam die Stärken und Schwächen angesehen und geschaut, wie mobil Sven ist“, so Grade. Gemeinsam konnte schließlich ein Praktikumsplatz im Rendsburger Druck & Verlagshaus gefunden werden.

„Es war uns wichtig zu sehen, ob die Chemie stimmt“, sagt Torsten Boger, geschäftsführender Gesellschafter in dem Unternehmen. „Wir haben schnell gemerkt, dass Sven toll ins Team passt. Er ist immer pünktlich und hat ein Händchen für die Arbeit bei uns.“ Auch Sven M. fühlt sich in dem mittelständischen Betrieb wohl. „Von den anderen werde ich akzeptiert“, sagt der 30-Jährige. „Ich komme gut mit allen aus.“

Aufgrund seiner guten Leistung entschied sich Boger, den 30-Jährigen fest einzustellen. In den ersten drei Jahren werden bis zu 70 Prozent des Gehalts vom Projekt „Budget für Arbeit“ übernommen. Das Konzept ist in dieser Form bundesweit einzigartig. Der Topf wird aus kommunalen und Landesmitteln gespeist. „Wir hoffen, dass sich so mehr Firmen trauen, einen Menschen mit Handicap einzustellen“, sagt Daniel Grade von der Brücke.

Das Programm soll aber nicht nur die Einstellungschancen erhöhen. Es bietet den Schwerbehinderten zudem Sicherheit. Falls das Arbeitsverhältnis doch gekündigt werden sollte, besteht die Möglichkeit in die Behindertenwerkstätten zurückzukehren. Betreuerin Katrin Schwandt hält das für einen wichtigen Punkt. „Es ist normalerweise sehr schwierig, zurück in die Werkstätten zu kommen. Früher folgte auf einen gescheiterten Job-Versuch eine monatelange Wartephase beim Arbeitsamt mit zahlreichen medizinischen Gutachten. Die Fälle wurden jedes Mal aufs Neue genau geprüft. Das hat abgeschreckt.“

Der Arbeitsplatz hat für Sven M. viel verändert. „Ich habe jetzt meine eigene Wohnung“, freut sich der 30-Jährige. „Es ist toll. Seit ich die Arbeit habe, fühle ich mich viel wohler.“

von Katharina Bambenek

erstellt am 31.Jan.2017 | 10:02 Uhr