Chancen auf „Tempo 30“ steigen

Autofahrer im Kreis müssen sich auf viele zusätzliche Tempo-30-Zonen einstellen – auch auf Hauptverkehrsstraßen. Denn die Gemeinden haben es künftig leichter, Geschwindigkeitsbegrenzungen vor Schulen, Kindergärten, Altenheimen und Krankenhäusern zu beantragen. Die Straßenverkehrsbehörde des Kreises muss sie dann weitgehend genehmigen.

Hintergrund ist eine Änderung der Straßenverkehrsordnung, die im Dezember gefasst wurde und jetzt durch einen Erlass des Landes konkret wird. Der Kernpunkt: „Wir müssen nicht mehr prüfen, ob vor Ort eine besondere Gefahrenlage besteht“, erklärt Andreas Brück, Fachgruppenleiter der Straßenverkehrs- und Bußgeldbehörde beim Kreis. Denn bislang konnte „Tempo 30“ nur genehmigt werden, wenn an einer Straße ein erhöhtes Risiko bestand, etwa an Unfallschwerpunkten. Das ist nun anders: „Der Gesetzgeber geht grundsätzlich von einer besonderen Gefahrenlage an Schulen, Kindergärten, Altenheimen und Krankenhäusern aus. Er nimmt an solchen Stellen also den Regelfall an“, erklärt Brück. Es gehe um den Schutz schwacher Verkehrsteilnehmer. Kinder seien eben oft abgelenkt, wenn sie unterwegs sind. Ältere Menschen kommen nicht so schnell über die Straße. Und an Krankenhäusern herrsche ein „erhöhter Ziel- und Quellverkehr“. Das sind ihm zufolge die Gründe, die hinter der Neufassung des Paragrafen 45 der Straßenverkehrsordnung stecken.

Dass nicht mehr geprüft werden muss, ob eine Gefahrenlage vorhanden ist, hält Brück für eine große Verwaltungsvereinfachung. So leicht kommen die Straßenverkehrsbehörden jedoch nicht davon, denn die Vorschrift besagt auch, dass Tempo 30 nur unmittelbar an der betroffenen Einrichtung gelten darf. „Erst im Dezember mussten wir drei Anträge ablehnen, weil es sich um den Schulweg handelte“, erzählt Andreas Brück. Hintergrund sei, dass das Gebot für Autofahrer nachvollziehbar sein muss. Bei großen Abschnitten sei das häufig nicht der Fall. Deshalb müsse also doch häufig vor Ort geprüft werden. Dazu bieten die halbjährlich ämterweise stattfindenden Verkehrsschauen eine Gelegenheit. Der Fachgruppenleiter weist zudem darauf hin, dass das Tempolimit zeitlich eingeschränkt werden muss. Schleswig-Holsteins „Schulwegerlass“ von 2005 habe die Straßenverkehrsordnung bereits großzügig ausgelegt, erklärt Brück. „Dort heißt es, dass an Schulen Tempo 30 ausgewiesen werden sollte, sofern keine Ampel vorhanden ist. An den 61 Schulen in unserer Zuständigkeit sind wir also schon gut aufgestellt.“ Dennoch rechnet er damit, dass bald viele Anträge auf seine Abteilung zukommen werden, die die Straßen um Kitas und Altenheime betreffen. Für die beiden Kliniken im Kreis sind die Verwaltungen in Rendsburg und Eckernförde zuständig. Beide Städte haben mehr als 20 000 Einwohner und unterhalten deshalb ihre eigenen Straßenverkehrsbehörden. Tempo-Reduzierung ist ohnehin das Hauptanliegen der Gemeinden. Brück zufolge sind es weit über 50 pro Jahr. Er geht davon aus, dass viele bereits abgelehnte Anträge nun neu gestellt werden. „Der Erlass ist aber kein Freifahrtsschein.“ Die Behörde könne nur genehmigen, wenn alle Kriterien erfüllt seien.

Der Fachgruppenleiter ist überzeugt von der Neuregelung. Abgesehen davon, dass seine Behörde nun nicht mehr so oft prüfen müsse, erhöhe sich der Schutz der schwächsten Verkehrsteilnehmer.

