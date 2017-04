Warder : Brennendes Auto sorgt für Vollsperrung auf der A7

Warder | Ein brennendes Auto hat am Sonntagmorgen eine Vollsperrung der Autobahn 7 bei Warder (Kreis Rendsburg-Eckernförde) in Richtung Norden ausgelöst. Das Auto war vermutlich wegen eines technischen Defektes in Flammen geraten, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.

Verletzt wurde niemand. Nach etwa 1,5 Stunden wurde die A7 wieder für den Verkehr freigegeben.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von dpa

erstellt am 30.Apr.2017 | 13:24 Uhr