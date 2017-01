Kriminalpolizei : Beute entdeckt – aber Rätselraten um den Tatort

vergrößern 1 von 3 Foto: polizei (3) 1 von 3





Die Kriminalpolizei steht vor einem Rätsel: Am Sonntag, 15. Januar, wurde im Bereich der Sporthalle der Christian-Timm-Schule in einem Gebüsch eine grüne Tragetasche mit dem Logo „Hiper Dino“ gefunden. Das Logo gehört zu einer spanischen Supermarktkette. In der Tasche befanden sich eine größere Anzahl Handfackeln, wie sie auf Booten oder Yachten verwendet werden sowie ein AIS-Funksystem des norwegischen Herstellers Jotron. Die Kriminalpolizei geht zurzeit davon aus, dass die Gegenstände bei einem Einbruch in ein Boot oder eine Yacht gestohlen wurden. Vom Fundort der Tasche bis zur Eider, mit reichlich Bootsliegeplätzen sowie Boots-Winterlagern, ist es nicht weit.

Bislang konnte die Kripo aber weder den Tatort noch den Eigentümer der gefundenen Gegenstände ermitteln. Daher bittet die Kriminalpolizei Rendsburg um Hinweise zu den abgebildeten Fundstücken unter Telefon 04331 / 2080. Darüber hinaus werden Bootseigner aus dem Bereich, die ihr Boot längere Zeit nicht in Augenschein genommen haben, gebeten nachzusehen, ob alles in Ordnung ist.





von Helma Piper

erstellt am 20.Jan.2017 | 09:38 Uhr

