Handwerk : Betrieben geht der Nachwuchs aus

Dem Handwerk geht der Nachwuchs aus. Auch in Rendsburg-Eckernförde bleiben viele Ausbildungsstellen seit einigen Jahren unbesetzt. Dieses Problem zieht sich durch alle Gewerke, wie Elke Lebang, Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft Rendsburg-Eckernförde, weiß (siehe Interview unten).

Besonders schwierig ist es allerdings für die Ofen- und Luftheizungsbauer. „In ganz Schleswig-Holstein gibt es zur Zeit drei Auszubildende im ersten Lehrjahr, drei im zweiten und fünf im dritten Lehrjahr“, berichtet Volker Theden. Der 49-Jährige ist Inhaber der Büdelsdorfer Firma Kurt Theden, die Kachelöfen und Kamine baut. Seiner Erfahrung nach können sich immer weniger junge Leute für das traditionsreiche Handwerk begeistern. „Meinen letzten Azubis hatte ich 2010. Es findet sich einfach niemand, der die Ausbildung machen möchte“, so Theden. Dabei beweist er guten Willen: „Wir haben bereits zahlreiche, auch langzeitige Eingliederungspraktika mit der Option auf Ausbildung und sogar Führerschein angeboten.“ Das Problem liege vielmehr auf Seiten der Bewerber – genau genommen mangele es hier an Quantität und Qualität. So kritisiert Theden beispielsweise „eine fehlende menschliche, soziale und schulische Ausbildungsreife“ und das Durchhaltevermögen, eine Ausbildung auch abzuschließen. Dass es ihm an qualifizierten Bewerbern fehlt, führt der Büdelsdorfer unter anderem außerdem darauf zurück, dass der Beruf ist relativ unbekannt ist.

Dieses Problem haben Ingrid und Manfred Jaeger nicht. Die beiden führen seit 1984 eine Bäckerei in Hohenwestedt. Während die Backstube der Arbeitsplatz ihres Mannes ist, ist Ingrid Jaeger vor allem für die Buchführung und den Verkauf zuständig. Von Anfang an werden in dem Betrieb sowohl Fachverkäufer als auch Bäcker ausgebildet. „Wir haben je eine Stelle. Beide konnten wir im vergangenen Jahr nicht besetzen“, berichtet die 59-Jährige. Sie erhält kaum Bewerbungen – und die wiederum seien qualitativ „oft nicht so berauschend“. Dass die Nachfrage zurückgeht, führt Jaeger darauf zurück, dass potenzielle Azubis lieber weiter zur Schule gehen wollen. „Viele streben höhere Schulabschlüsse an. Und bei den anderen fehlt es vielfach an der Motivation.“ Das kristallisiere sich meist schon bei den Praktika heraus. „Es gibt Dinge, die einfach gemacht werden müssen. Dazu gehört unter anderem das Aufräumen und Saubermachen. Vor solchen Aufgaben scheuen sich aber viele.“ Und sind somit keine echte Unterstützung für das Ehepaar. Auch die nächtlichen Arbeitszeiten sowie das Hauptgeschäft am Wochenende schrecke viele ab, vermutet Ingrid Jaeger. Besonders stolz ist sie deshalb auf ihren letzten Bäcker-Lehrling – die junge Frau hat die Ausbildung mit der Note 1,1 bestanden und wurde von den Jaegers übernommen.

Nicht ganz so dramatisch sieht es bei der Firma Erwin Rumpf Garten- und Landschaftsbau in Nortorf aus – dort lernen aktuell zwölf Auszubildende. Dennoch merken auch hier die für die Ausbildung Verantwortlichen, Torge Timm und Christoph von Bernstorff, „dass jetzt die geburtenschwächeren Jahrgänge kommen und viele doch eher Lust auf einen PC-Job haben“. Für den Ausbildungsbeginn in diesem Sommer gebe es bisher nur einen ernstzunehmenden Bewerber. Der Schulabschluss ist bei der Auswahl nicht relevant: „Ich nehme lieber einen motivierten Hauptschüler als einen Abiturienten, der sich so durch die Ausbildung schlurft“, sagt von Bernstorff. Azubis müssten vor allem Spaß an Natur und Pflanzen haben, sportlich und teamfähig sein, die Arbeit im Freien mögen und handwerkliches Geschick haben.

Doch egal, ob Ofenbauer, Bäcker oder Landschaftsgärtner – die beruflichen Aussichten im Handwerk sind gut für jene, die mit Elan, Motivation und Freude zu Werke gehen. Und wer sich bewerben möchte, ist für dieses Jahr noch nicht zu spät dran, erklärt die Kreishandwerkerschaft.

von Katrin Schaupp

erstellt am 20.Jan.2017 | 09:42 Uhr

