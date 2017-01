Bauhof bewahrt Feuerwehr vor Obdachlosigkeit

1 von 1 1 von 1

In der Pfanne geröstete Kaffeebohnen, in einer Mikrowelle gebackenes Brot, vergessenes Essen auf dem Herd und andere Zwischenfälle hätten letztes Jahr dafür gesorgt, dass die Kropper Feuerwehr 39 Mal zu Fehlalarmen ausgerückt sei, sagte Zugführer Marc Schäfer auf der Jahresversammlung der Feuerwehr. Das waren gut 37 Prozent der mehr als 100 Einsätze, von denen 28 tatsächliche Brandeinsätze, 27 technische Hilfeleistungen und der Rest Sicherheitsdienste waren.

Die im vergangenen Frühjahr vollzogene Einführung des Digitalfunks ist nach Einschätzung von Wehrführer Christoph Pautz ein „Quantensprung in der Kommunikation“ gewesen. Er bezeichnete 2016 als Planungsjahr für den Umbau des Rettungszentrums: Die Fahrzeughalle soll im Februar abgerissen werden. Pautz dankte Bauhofleiter Timo Petersen, dass er der Feuerwehr Platz angeboten und sie „vor der Obdachlosigkeit bewahrt“ habe. Während der Bauphase verbleibt nur ein Feuerwehrfahrzeug am Möhlensoll.

Man rechne mit dem Baubeginn bis Ende April, so Bürgermeister Stefan Ploog. „Ich möchte die Seniorenweihnachtsfeier hier in den neuen Räumen feiern“, sagte er über den angepeilten Termin für die Fertigstellung. Dieses Jahr wird zudem das Fahrgestell des neuen, 340 000 Euro teuren Hilfeleistungslöschfahrzeugs in Auftrag gegeben, das die Feuerwehr erstmals 2006 angefordert hatte. „Danke, dass Sie Ihre Zeit für die Allgemeinheit opfern. Das ist leider nicht selbstverständlich in unserer heutigen Zeit“, sagt er zu den Brandschützern. Die Gemeinde habe ihnen stets alle notwendigen Mittel bereitgestellt, dankte im Gegenzug Christoph Pautz.

Die Band der Feuerwehr, die Ploog „Aushängeschild für die Gemeinde“ nannte, hat laut Musikzugführer Johannes Rasmussen 34 Mitglieder. Der für dieses Jahr angekündigte Besuch einer Musikgruppe aus dem amerikanischen Blue Lake Fine Arts Camp sei allerdings wegen „interner Personalprobleme“ abgesagt worden, sagte er. Die Reise zweier junger Kropper Musiker im Juli in die USA steht jedoch.

Brandschutzerzieher Jan Radtke hat in Kitas, Schulen und Pflegeheimen 131 Kinder und 70 Erwachsene geschult. „Das ist eine ganz gute Zahl und mehr als 2015“, sagte er.

Der stellvertretende Amts-Wehrführer Gerd Reimer berichtete von insgesamt 699 Feuerwehrmitgliedern. Die Musikzüge hätten 190 Mitglieder, die vier Jugendwehren 113. Da die Amts-Jugendfeuerwehr auf Kropp übertragen wurde, wählten die 64 anwesenden der insgesamt 92 Wahlberechtigten den Jugendwart. Stefan Baumert wurde mit 63 Ja-Stimmen und einer Enthaltung gewählt. Im Anschluss stellten sich Mario Weinke, Siegfried Clausen und Dennis Börgmann zur Wahl eines vierten Gruppenführers, der für den neuen Einsatzleitwagen nötig wird. Mit 26 Stimmen entschied Börgmann die Wahl für sich.

Zwölf Mitglieder wurden befördert: Angelina Baumert, Janina Marian, Melanie Bendixen-Frahm sind nun Feuerwehrfrauen und Thies Gaßmann ist Feuerwehrmann. Michelle Sievers wurde zur Oberfeuerwehrfrau und Sönke Sievers zum Oberfeuerwehrmann befördert. Stephan Wilde und Benjamin Voigt sind nun Hauptfeuerwehrmänner, Stefan Baumert ist Löschmeister, Robert Scheil und Christoph Locht Oberlöschmeister sowie Marc Schäfer Brandmeister.

Geehrt wurden Axel Bendixen, Björn Bruhn, Ove Domnick, Holger Schwien, Mario Weinke und Melanie Vogel für je zehn Dienstjahre, Maik Töpper für 20 Jahre, Wilfried Lasogga für 40 Jahre, Heinz Friedrichs für 50 Jahre und Wilhelm Könecke für 60 Jahre. Das Brandschutz-Ehrenzeichen am Bande in Silber für 25-jährige Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr erhielt Mathias Schmidt.

von Gero Trittmaack

erstellt am 30.Jan.2017 | 15:45 Uhr