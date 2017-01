Bahn frei für einen neuen Radweg

vergrößern 1 von 2 Foto: Schaupp (2) 1 von 2

Bahn frei für den neuen Radweg zwischen Jevenstedt und Schülp. Seit dem 11. Januar wird entlang der Kreisstraße 43 (K 43) gebaut – bis zum Sommer sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

„Aktuell wird der nicht tragfähige Boden, also Mutterboden, ausgehoben“, berichtet Dr. Volker Brandt von der ausführenden Firma Heinrich Brandt. Dies werde gemacht, weil Mutterboden zusammendrückbar ist und der Radweg mit diesem Untergrund absacken könnte. Um das zu vermeiden, werden anschließend Sand und Kies in die flache Grube eingebracht – als tragfähiger Untergrund. Um die benötigte Menge des Materials zu ermitteln, ist Vermessungstechniker Tim Scholze damit beschäftigt, mit einem so genannten Nivelliergerät den Höhenunterschied zwischen dem oberen Gelände sowie dem Grund des Abtrags zu messen. „So berechnen wir das Volumen des Aushubs“, erklärt Scholze, wie auf der Baustelle gearbeitet wird. Sind Sand und Kies dann auf der 3,2 Kilometer langen Strecke verteilt, kann asphaltiert werden.

Der Radweg soll insgesamt 2,50 Meter breit werden und laut Planung bis zum 31. Juli fertig gestellt sein. „Es ist realistisch, dass wir das auch einhalten können“, sagt Bernd Sienknecht vom Amt Jevenstedt. Eine Vollsperrung der Straße ist weiterhin nicht geplant. Aber: „Wir appellieren an die Autofahrer, vorsichtig zu fahren. Radfahrer und Fußgänger sollten die Baustelle wann immer möglich meiden. Es ist ja doch sehr eng dort.“ Sienknecht freut sich, dass die Bauarbeiten nun begonnen haben. „Diese Verkehrsverbindung zwischen Schülp und Jevenstedt ist auch wegen der Gemeinschaftsschule wichtig.“ Die Strecke liegt zwischen den Schulstandorten Westerrönfeld und Jevenstedt. Außerdem, so der Fachbereichsleiter, sei der neue Weg „ein verbindendes Element im Kreisradwegenetz“.

Der Radweg an der K 43 ist bereits seit mehr als fünf Jahren im Gespräch (wir berichteten). Die Straße ist relativ schmal, für Radler ist kein Platz, wenn sich Autos oder gar Laster begegnen. Das Problem: Der Kreis hatte sich aus dem Neubau von Straßen und Wegen verabschiedet. Deshalb nahmen die beiden Gemeinden das Projekt selbst in die Hand – und hatten Glück: Ende November teilte Reinhard Meyer, schleswig-holsteinischer Verkehrsminister, dem Kreis Rendsburg-Eckernförde mit, dass das Land das knapp 1,1 Millionen teure Bauvorhaben mit fast 650 000 Euro unterstützt. Über die Landesmittel hinaus kommt ein weiterer Zuschuss über 200 000 Euro von der Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg hinzu. Damit bleiben Schülp und Jevenstedt nur auf einem kleinen Teil der Kosten sitzen. Zwei Drittel davon bezahlt Schülp, weil das der Strecke des Radwegs auf ihrem Gemeindegebiet entspricht, der Rest liegt bei Jevenstedt. Wie hoch die Endkosten letztlich werden, darüber wollte Bernd Sienknecht nicht spekulieren, sondern verwies darauf, dass nach Beendigung der Arbeiten eine Endabrechnung erstellt werden. Und auch der Kreis sitzt bei dem neuen Radweg mit im Boot: Nach Fertigstellung wird er in dessen Unterhaltungsprogramm aufgenommen.

von Katrin Schaupp

erstellt am 24.Jan.2017 | 11:28 Uhr