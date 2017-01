Lärmschutz-Bauarbeiten : B 202 ab 6. Februar halbseitig gesperrt

1 von 1 Foto: Jennert 1 von 1

Zusätzlich zur Kanaltunnel-Baustelle müssen sich die Autofahrer auf ein weiteres Problem in der Region einstellen. Auf der wichtigsten Trasse zwischen Rendsburg und Kiel kommt es ab dem 6. Februar zu Verkehrsbehinderungen. Wie der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr bestätigte, wird der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Osterrönfeld (B202) und Schacht-Audorf (A210) halbseitig gesperrt. Für Autofahrer, die in Richtung Kiel unterwegs sind, ist eine Umleitung durch Osterrönfeld vorgesehen. Der Verkehr in Richtung Kanaltunnel hingegen kann die Baustelle passieren. Anlass der Teilsperrung: Der Bewuchs auf beiden Seiten der Straße soll entfernt werden. Es handelt sich um die vorbereitenden Arbeiten für einen besseren Lärmschutz.

Die Bauarbeiten nehmen zwischen einer und zwei Wochen in Anspruch, sagte Matthias Paraknewitz, Leiter der Rendsburger Niederlassung des Landesbetriebes. Die Lärmschutzwand an der nördlichen Seite der B202 wird abgebaut. Dahinter räumen die Arbeiter einen zwischen fünf und sechs Meter breiten Streifen von jeglichem Bewuchs frei. Damit schaffen sie die Voraussetzung, um später eine größere Lärmschutzwand als die jetzige bauen zu können. Auf der anderen Seite der Straße gibt es einen Wall. Auch von diesem werden sämtliche Büsche und Bäume entfernt. Der Wall soll höher und damit breiter werden.

Zu den Ausmaßen der Bauwerke, die den Straßenlärm für die Anwohner erträglicher machen sollen, wollte Matthias Paraknewitz keine Angaben machen. Höhe und Länge stünden noch nicht exakt fest. „Der Entscheidungsprozess in Osterrönfeld ist nicht abgeschlossen.“ Dass man jetzt dennoch die Voraussetzungen für den Bau schaffe, begründete er mit Verweis auf den Umwelt- und Naturschutz. „Nur bis Ende März dürfen wir Bäume und Büsche entfernen.“

von Dirk Jennert

erstellt am 31.Jan.2017 | 09:59 Uhr

