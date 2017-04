Autohaus spendet für Jugendsport

vergrößern 1 von 1 Foto: Becker 1 von 1

1590 Euro für die Jugendsportförderung der Stadt Rendsburg – diese Spende überreichte das BMW-Autohaus May & Olde in der Büsumer Straße an Bürgermeister Pierre Gilgenast. Das Geld stammt aus dem traditionellen Neujahrsempfang, bei dem zehn Prozent des Tagesumsatzes aus Serviceleistungen und Teileverkauf sowie ein Prozent des Fahrzeugverkaufs für den guten Zweck bestimmt waren. Am achten Neujahrsempfang war auch das Bürocenter Jahn, ebenfalls in der Büsumer Straße ansässig, beteiligt. Geschäftsführer Michael Woldach stellte in einer Ausstellung innovative Büromöbel vor. Die Stadt werde mit der Spende den Rendsburger Turn- und Sportverein (RTSV), aber auch andere Vereine unterstützen.



von Dirk Jennert

erstellt am 20.Apr.2017 | 20:39 Uhr