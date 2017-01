Arche schickt Tiere auf Berlin-Reise

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Zum Abmarsch bereit: Poitou-Eselstute „Tadjine“, eine Gruppe Thüringerwald-Ziegen sowie eine Gruppe Tadschikischer Wollziegen haben sich gestern Morgen im Tierpark Arche Warder bereit gemacht, um auf eine längere Reise zu gehen. Ihr Ziel: die Internationale Grüne Woche in Berlin. Auf dieser weltgrößten Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau hat Automobilhersteller Suzuki dem Tierpark erneut einen Stand zur Verfügung gestellt. Damit nimmt die Arche mit ihren Tieren bereits zum zehnten Mal an dieser Veranstaltung teil.

Gemeinsam mit dem Kooperationspartner wird die Arche Warder mit einem Paddock und einer Präsentationsfläche in der Zeit vom 20. bis zum 29. Januar in Halle 26C zugegen sein. Für die Arche bietet sich dabei nicht nur die Möglichkeit, auf die Gefährdung von seltenen Nutztierrassen aufmerksam zu machen, sondern auch Zucht- und Kooperationspartner zu finden und sich zu vernetzen. „Und die Besucher können sich bei den Mitarbeitern über das Projekt Arche Warder mit seinen Zielen und Aufgaben sowie die praktische Erhaltungszucht alter Nutztierrassen informieren“, erklärt die Tierpark-Pädagogin und Stellvertreterin des Vorstands, Stefanie Klingel.

„Wir haben bereits im November letzten Jahres mit den ersten Vorbereitungen angefangen“, verriet Klingel. Auch wenn es bereits die zehnte Teilnahme an der Messe sei, gebe es doch immer wieder viel zu organisieren und zu planen. Transportiert werden alle sieben Tiere gemeinsam in einem großen Anhänger. „Wir fahren gut fünf Stunden – natürlich mit entsprechenden Pausen“, erklärte Tomas Petersen, dessen Hauptaufgabe im Tierpark die Pflege und Betreuung der Esel ist. „Während Eselstute „Tadjine“ und die Gruppe Thüringerwald-Ziegen folgsam in den Transporthänger gingen, verhielten sich die Tadschikischen Wollziegen doch ziemlich irritiert. „Für die ist es das erste Mal, die anderen kennen das schon von den Vorjahen“, wusste die Tierpark-Pädagogin zu berichten.

Tierpark-Vorstand Professor Kai Frölich ist ebenfalls auf der Messe präsent. Er referiert am Dienstag, 24. Januar, ab 19.30 Uhr in Halle 26C, Stand 207 im Rahmen eines Vortragsabends zum Thema „Sind alte Haustierrassen robuster? Immunologische Kompetenz alter Schweinerassen sowie intramamilläre Immunsystem alter Rinderrassen“.