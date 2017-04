Baustelle : Aktuell lange Staus in der Innenstadt

vergrößern 1 von 1 Foto: Elisa Dietrich 1 von 1

Autofahrer müssen aktuell in der Innenstadt sehr geduldig sein. Im Kreuzungsbereich An der Bleiche/Materialhofstraße wurden zwei von drei Fahrspuren voll gesperrt. Hier sollen Versorgungsleitungen ausgetauscht werden. Es staut sich in dem Bereich erheblich. Die Behörden empfehlen den Autofahrern, diesen Bereich großräumig zu umfahren und über die Bundesstraße 77 auszuweichen. Die beiden Spuren bleiben noch voraussichtlich bis morgen um 11 Uhr gesperrt. Die in der Materialhofstraße bereits seit dem 10. April vorhandene Baustelle bleibt noch bis zum 21. April bestehen.

von dj

erstellt am 19.Apr.2017 | 13:18 Uhr