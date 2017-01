Sanierung der Weströhre : Ab Freitag wird’ im Tunnel wieder eng

1 von 1 Foto: höfer 1 von 1

Die Sanierung des Kanaltunnels startet in die letzte Phase. Damit auch die Weströhre grunderneuert werden kann, wird der gesamte Verkehr ab dem kommenden Wochenende durch die Oströhre geführt. Die dafür notwendigen Veränderungen an den Zufahrten werden in der Nacht von Freitag auf Sonnabend (27./28. Januar) vorgenommen. Von 21 Uhr bis zum nächsten Morgen, 5 Uhr, bleibt das gesamte Bauwerk aus diesem Grund gesperrt. Danach steht nur noch eine Spur je Fahrtrichtung zur Verfügung. Lange Staus vor allem im Berufsverkehr morgens und abends dürften ab Montag wieder an der Tagesordnung sein.

Zumal die Höhenkontrolle aktiv bleibt. Als die Osthälfte des Tunnels saniert wurde und die westliche Röhre die gesamte Blechlawine bewältigen musste, gab es das automatische Warnsystem noch nicht. Die an vier Standorten angebrachten Lichtschranken lösen aus, sobald Fahrzeuge die zulässige Gesamthöhe von vier Metern überschreiten. Das geschieht mehrmals pro Woche, wie die Erfahrungen der vergangenen Wochen gezeigt haben. Wird ein Laster durch die Höhenkontrolle aufgehalten, kommt auch der Verkehr hinter ihm zum Erliegen. Dann ist Geduld gefordert. Erst wenn sich Polizeibeamte an Ort und Stelle vergewissert haben, dass das Fahrzeug in einem von offizieller Seite nicht konkret bezifferten Toleranzbereich liegt, darf die Fahrt durch den Kanaltunnel fortgesetzt werden.

Die für den Tunnel zuständige Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) hält an der Höhenkontrolle fest. Sie funktioniere zuverlässig. „Wir appellieren noch einmal an die Verkehrsteilnehmer, die zulässige Gesamthöhe von vier Metern einzuhalten“, heißt es aus der Behörde. Durch die Grunderneuerung habe sich der Abstand zwischen der Fahrbahn und der Tunneldecke zwar reduziert. Gleichgeblieben sei jedoch das sogenannte Lichtraumprofil. Gemeint ist der zur Verfügung stehende Verkehrsraum zwischen dem Asphalt und den am tiefsten hängenden Gerätschaften an der Decke. Im Rendsburger Tunnel handelt es sich um Strahler über den Fahrbahnen, die das 140 Meter lange Mittelstück beleuchten. Die Installation der Einbauten wurde für das Erreichen der lichten Höhe optimiert“, sagte Jörg Brockmann, stellvertretender Leiter der Planungsgruppe für den Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals in der WSV.

Auch die Verkehrsaufsicht des Kreises sieht keinen Grund, an der bestehenden Höhenkontrolle Umbauten anzuordnen. Die Lichtschranken werden nicht versetzt. „Eine Überprüfung durch den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr, die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung, die Polizei und die Straßenverkehrsbehörde hat keinen Änderungsbedarf ergeben“, sagte ein Sprecher.

