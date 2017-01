Amrum : Zwei Mal Silber – einmal Platz fünf

1 von 1 Foto: Jan Dettmering 1 von 1

Für Leene Mette Motzke und Britta Lindner startete das Jahr 2017 gleich mit einem Highlight. Die beiden Tänzerinnen der Line Dance-Gruppe des TSV Amrum hatten sich aufgrund starker tänzerischer Darbietungen im Jahr 2016 für die von der World Country Dance Federation (WorldCDF) ausgerichteten Weltmeisterschaft qualifiziert. Ihre Reise führte die beiden begeisterten „Line Dancerinnen“ über Dresden in die tschechische Stadt Liberec. Mehr als 500 Tänzerinnen, Tänzer und Tanzgruppen, überwiegend aus Europa, Asien und den USA, tanzten unter dem diesjährigen Motto „Titanic“ um die Wette. Schon bei der bewegenden Willkommensrede nach dem Einlaufen der teilnehmenden Nationen wurde klar, worum es neben dem sportlichen Wettkampf vor allem ging: Tanzen verbindet – egal, woher man kommt.

Etwas nervös und voller Vorfreude gingen die beiden Insulanerinnen an den Start. Motzke, einzige Tänzerin aus Deutschland in ihrer Gruppe, verpasste die Finalrunde in der Kategorie Classic (Teens) trotz einer tollen Performance knapp. In der Kategorie Modern Basic (Teens) lief es besser. Dort schaffte Motzke den Einzug ins Finale und konnte dort anschließend überzeugen. Die junge Amrumerin reihte sich am Ende auf dem starken fünften Platz ein.

Für Lindner lief es im Finale der Kategorie Classic (Crystal) noch besser. Mit acht Konkurrentinnen tanzte sie um die Wette und belohnte sich für die vielen Trainingsstunden. Sie belegte am Ende hinter der Südkoreanerin So-yeon Yu den zweiten Platz und wurde somit Vizeweltmeisterin.

Lindner hatte wohl Gefallen daran gefunden, auf dem Treppchen weit oben zu stehen. In der Kategorie Modern Basic (Chrome) wiederholte sie ihren Coup und wurde wieder Zweite hinter der Südkoreanerin.

Eine Auszeichnung kam wenig später noch hinzu. Gemeinsam mit der punktgleichen Susann Kopperschmidt bekam sie einen Pokal für das „All over Placement“ in Modern Basic überreicht. Diesen Titel erhielten die beiden Tänzerinnen für die Weltranglistenführung im Jahr 2016.

Für die zwei Amrumer Tänzerinnen hätte es bei der WM in Liberec kaum besser laufen können. Neben ihren persönlichen Auszeichnungen hatten Leene Motzke und Britta Lindner viele schöne Erinnerungen, neue Bekannte und die Lust auf viele weitere Tanzwettbewerbe im Gepäck. Wenn es nach ihnen ginge, könnte auch das nächste Jahr wieder mit einem solchen Highlight beginnen.



