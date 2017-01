FUSSBALL-Kreismeisterschaft : Wyker Mädchen scheitern in der Vorrunde

1 von 1 1 von 1

Mit den D-Mädchen (bis zehn Jahre alt) versuchte es am vergangenen Wochenende ein weiteres Nachwuchsteam des FSV, ein Endrundenturnier der Kreismeisterschaften in der Halle zu erreichen. In Leck waren die kleinen Föhrer Mädchen, die, im Gegensatz zu den C-Mädchen, keine Punktspiele bestreiten, aber ebenso chancenlos wie bisher alle anderen Jugendmannschaften des Wyker Vereins.

Die kleinen Insulanerinnen konnten zwar in allen Partien, die sie an diesem Tag bestritten, in der ersten Halbzeit jeweils ohne Gegentor bleiben. Trotzdem hatten sie aber am Ende jeweils doch das Nachsehen. So belegte das Föhrer Team schließlich nur den letzten Platz in seiner Gruppe.

Dieser resultierte aus Niederlagen gegen die SG Goldebek/Arlewatt (0:3), gegen die SG Leck/Achtrup/Ladelund (0:1) und gegen Rotweiß Niebüll (0:3).

Trotz des letzten Platzes war Coach Thorben Voss mit den Leistungen, die seine Schützlinge in diesem Turnier zeigten, durchaus zufrieden. Für den FSV waren folgende Spielerinnen in Leck angetreten: Greetje Denker (im Tor) sowie Anna Hägermann, Hanna Cropp, Ranja Ullah, Frieda Müller, Amy Beyersdorf und Nadine Lambertsen.