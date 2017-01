Tennis : WTB verliert beide Spiele

Als ungeschlagener Spitzenreiter der Bezirksliga war die SG Mittelholstein zum Spiel gegen die Tennis-Seniorenmannschaft „Herren 55“ des WTB angereist. Die Gäste waren sich ihrer Sache so sicher, dass sie sogar auf ihr Heimrecht verzichtet hatten.

Und dann sah es plötzlich so aus, als ob die Wyker dem hohen Favoriten ein Bein stellen könnten. Die Gastgeber gingen zunächst überraschend mit 2:0 in Führung, nachdem „Vocki“ Rörden mit 6:1, 6:4 und Uwe Christiansen mit 6:2, 6:7 und 11:8 gewonnen hatten. Danach standen aber sowohl Wolfgang Will wie auch Werner Paulsen gegen ihre starken Gegner auf verlorenem Posten. beide mussten sich in zwei Sätzen geschlagen geben.

Schließlich zerplatzte auch die Hoffung auf ein Unentschieden, da die Wyker in den Doppelpartien nicht an ihre zuvor gezeigten guten Leistungen anknüpfen konnten. Hier hatten Wolfgang Will/Thomas Gehrmann mit 1:6, 1:6 sowie Carl Rörden/Dieter Fienhold mit 4:6, 3:6 das Nachsehen.

Völlig auf verlorenem Posten stand das Herrenteam bei seinem Saisonstart beim Husumer TC. Gegen die starken Stormstädter, bei denen alle vier Spieler wesentlich bessere Leistungsklassen als die Wyker nachwiesen, standen die jungen Wyker von Beginn an auf verlorenem Posten. Sie gewannen nicht einen einzigen Satz und unterlagen mit 0:6. Für Wyk spielten Simon Schmidt, Lewin Kreuseler, Fernand Gloy und Nils Gründler in den Einzelpartien sowie Schmidt/Kreuseler und Gloy/Gründler in den Doppelbegegnungen.







Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen