tennis : WTB übernimmt die Tabellenspitze

Die Tennis-„Herren 40“ des Wyker Turnerbundes (WTB) begrüßten am Wochenende die Vertretung des TC BG Eckenförde. Die Insulaner lösten die Aufgabe mit Bravour und bezwangen die Gäste mit 6:0. Damit übernimmt der WTB die Führung in der 1. Bezirksklasse und meldet zugleich Aufstiegsambitionen für die Bezirksliga an.

Bereits in den Einzelbegegnungen machten die Gastgeber alles klar: Torsten Hartmann (6:4, 6:1), Leif Both (7:5, 6:2), Frank Berger (6:2, 6:2) und Börge Zimmermann (6:0, 6:2).

In den Doppelbegegnungen kamen die beiden Neulinge Michael Oldigs und Volkert Jacobs zum Einsatz. Ersterer gewann an der Seite von Frank Berger mit 6:4, 6:4. Ebenso sicher siegte Volker Jacobs gemeinsam mit Börge Zimmermann mit 6:3, 6:4.