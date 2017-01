JahresAusblick : Was Insulaner von 2017 erwarten

vergrößern 1 von 4 Foto: dpa 1 von 4







Das Jahr 2017 ist ein paar Tage alt. Die Insulaner schauen auf das vergangene Jahr zurück und sprechen über ihre Erwartungen für die kommenden zwölf Monate.

So hofft der Vorsitzende des Öömrang Ferians, Jens Quedens, mit dem Walskelett im kommenden Sommer eine Attraktion bieten zu können. Das Naturzentrum Amrum hatte sich im vergangenen Jahr Walknochen eines im Januar 2016 vor Helgoland gestrandeten Tieres gesichert. Der Vorsitzende hatte eigentlich geplant, das Skelett bereits im vergangenen Sommer auszustellen. „Ich war davon ausgegangen, dass in einem solchen Fall die Genehmigungsprozedur schnell über die Bühne geht“, sagt der Amrumer. Das war aber nicht der Fall. „Am 21. Dezember kam der letzte Bescheid. Die Maßnahmen sollten dann bis zum Jahresende abgeschlossen werden.“

Bis zum Sommer soll das Skelett zusammengesetzt und durch eine biologische Ausstellung ergänzt werden. Zudem soll es eine kulturhistorische Ausstellung über den Walfang im 17. und 18. Jahrhundert geben. „Für dieses Projekt erhoffe ich mir eine gute Zusammenarbeit mit dem Friesenmuseum in Wyk. Wir wollen gemeinsam mit den Föhrern versuchen, eine Ausstellung hinzukriegen, die die Bedeutung von Föhr für den Walfang berücksichtigt.“ Um das Projekt zu finanzieren, erhofft sich Quedens großzügige Spender.

Das Friesenmuseum in Wyk erhofft sich von einer neuen Ausstellung im Juni viele neue Besucher. „Es wird eine Cartoon-Ausstellung zum Thema Walfang geben“, sagt Jutta Kollbaum-Weber, Leiterin des Museums. Jörg Stauvermann, der die Ausstellung mit plant, freut sich schon: „Wir haben bekannte Künstler aus dem Bereich für Mitglieder in der Jury gewinnen können, die dann die rund 100 Cartoons für die Ausstellung auswählen sollen.“ Außerdem soll es zur Vernissage noch Kabarett-Veranstaltungen geben, die den Ausstellungsbeginn begleiten.

Auch die anderen Museen auf der Insel erhoffen sich einen Schub vom Neuen Jahr: „Wir wollen weiterhin gute Ausstellungen auf die Beine stellen, attraktiv für die Insel und die Insulaner sein und natürlich viele Gäste auch von außerhalb auf die Insel locken“, so Gabriela von Hollen-Heindroff vom Museum Kunst der Westküste in Alkersum. Dafür werden im Laufe des Jahres sechs Ausstellungen eröffnet, sowie Aktionstage wie der zum Museumsgeburtstag geplant.

Die schnelle Schließung der Geburtsstation im Wyker Krankenhaus war für viele ein Schock, nicht nur für die werdenden Mütter. Deshalb wurde von Beginn an dafür gekämpft, die Insel als Geburtsstandort doch noch irgendwie zu erhalten. Die Initiative Inselgeburt hat dafür viel auf die Beine gestellt: Aktionstage wurden ins Leben gerufen, häufig nicht nur auf der Insel demonstriert und zuletzt wurde die Geburtentafel mit den Namen aller Geburten seit Oktober 2015 prominent am Wyker Rathausplatz aufgestellt. Und im neuen Jahr soll es nahtlos weiter gehen. „Als nächstes wollen wir das Gutachten, dass immer als Grundlage für die Schließung genannt wird, uns aber bisher nur heimlich zugespielt wurde, auf ganz offiziellem Wege bekommen und konkret abwägen, was wir ändern können und was nicht“, so Renate Sieck von der Initiative Inselgeburt. Denn für die geht es schon längst um mehr: „Wehret den Anfängen. Wenn wir nicht kämpfen, war die Geburtsstation erst der Anfang.“

Weitere Aufmerksamkeit erhofft sich die Initiative durch eine Doktorandin: In den nächsten Wochen wird eine Medizinstudentin auf die Insel kommen und die Versorgungslage der Schwangeren für ihre Doktorarbeit unter die Lupe nehmen. Eine Sache ist für die Initiative Inselgeburt klar: Egal, was geschieht, der Kampf um den Geburtsstandort Föhr geht weiter.

Insgesamt soll 2017 zu einem erfolgreichen Jahr für die Inseln Föhr und Amrum werden. „Wir haben viele Veranstaltungen geplant, aber gutes Wetter im Sommer ist natürlich das A und O“, meint Ann-Kathrin Meyerhof von Föhr-Tourismus. Wenn das der Fall ist, so Meyerhof weiter, werden die Sommermonate ein Selbstläufer. Ziel sei aber auch, die Vorsaison, also die Wochen zwischen Ostern und Sommer, zu beleben. Meyerhof: „Um das zu erreichen, arbeiten wir an einigen Aktionen, die Gäste auf die Insel locken sollen.“ Zunächst blicken sie und ihre Kollegen aber auf Biike und Ostern. „Zufrieden sind wir, wenn wir viele glückliche Gäste haben, die am besten schon den Urlaub für 2018 gebucht haben.“

„Der Fokus im Jahr 2017 ist auf die Planung und Weiterentwicklung bestimmter Infrastrukturmaßnahmen gerichtet“, Frank Timpe, Tourismusdirektor auf Amrum. „In Norddorf steht in Ergänzung zur Walausstellung die ergänzende Planung zur Umgestaltung der ehemaligen Schwimmbadfläche an. In Nebel werden die Konzepte zur künftigen Gestaltung der Strandübergänge vertieft, in Wittdün wird im Herbst der Startschuss zum Neubau eines Wirtschaftsgebäudes auf dem bestehenden FKK-Campingplatz fallen, im AmrumBadeland wird in Kooperation mit der Schutzstation Wattenmeer mit dem Projekt „NaTourdüne Amrum“ ein naturbezogener Freizeitbereich konzeptioniert und möglichst auch noch im Herbst 2017 mit ersten Maßnahmen begonnen. Gleiches gilt für ein bereits vorliegendes Konzept für energetische Optimierungsmaßnahmen im Badeland selber, das in 2017 nach und nach realisiert werden soll.“

Ein wichtiger Punkt für 2017 werde die Einrichtung von W-LAN Hotspots in verschiedenen Bereichen auf Amrum sein, so Timpe weiter. Das inzwischen regional ausgerichtete Projekt sei zur Zeit noch in der Prüfung und regionalen Bearbeitung.

Viele Insulaner haben gar keine großen Wünsche an das neue Jahr: „Wenn die Gäste zufrieden sind und die immer gerne wiederkommen, bin ich auch zufrieden“, so zum Beispiel Nadja Roeloffs. Und Melanie Söte wünscht sich einen aktiveren Winter: „Wenn man auch in den Wochen außerhalb der Stoßzeit um den Jahreswechsel mehr Leben auf die Insel bringen könnte, wäre das super. Aber von heut auf morgen ist das ja leider nicht so leicht zu machen.“ Richtige Erwartungen an 2017 stellt auch Tanja Rübeck-Hansen nicht. Aber sie hat einen Wunsch: „Noch mehr kreative, junge Köpfe, die mal etwas auf der Insel wagen, das wäre super.“ Abwartend ist Jürgen Huß: „Mit Erwartungen an die Zukunft habe ich aufgehört. Dafür bin ich viel zu spontan. Es geht nun einmal nach vorn, es bleibt spannend.“

Axel Meynköhn, Geschäftsführer der WDR-Reederei kann über 2016 nicht klagen: „Wir haben ein relativ ruhiges, linear verlaufendes Jahr hinter uns.“ Viele Veränderungen seien außerhalb des eigenen Hauses verlaufen – hätten die Rahmenbedingungen verbessert. „Wir freuen uns, dass auf Föhr ein größeres Hotel entsteht“, so der Reederei-Chef. Er erwartet, dass es im laufenden Jahr zu weiteren Entwicklungen des touristischen Angebotes kommt. „Wir lassen eine dritte Doppelendfähre in der Neptun Werft in Rostock bauen“, erklärt Meynköhn. Das neue Schiff soll bis zum Jahresende fertig werden. Das Konzept bleibe bis auf ein paar kleine Veränderungen das gleiche. „Wir wollen eine deutlich höhere Kapazität für LKW und den Versorgungsbetrieb bereitstellen. Dafür soll es eine vierte Spur auf dem Schiff geben.“ Auch Meynköhn hofft auf gutes Wetter. „Bei schlechtem Wetter transportieren wir vielleicht 50 Tagesausflügler auf die Inseln. Bei Sonnenschein sind es an die 1000.“