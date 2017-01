Tischtennis: Die Erste verlässt vorerst die Abstiegsplätze

Mit Auswärtsbegegnungen gegen den MTV Leck und gegen die Zweitvertretung des TSV Wiedingharde startete die erste Tischtennismannschaft des Wyker Turnerbundes am vergangenen Wochenende in die Rückrundenspiele der Kreisliga. Mit zwei hohen Siegen verließen die Föhrer nicht nur den letzten Tabellenplatz, sondern sogar die Abstiegsränge.

Zunächst gewann das Wyker Team mühelos in Leck mit 8:0, um sich danach in Neukirchen mit 8:1 ähnlich klar durchzusetzen.

Beide Partien bestritten die Wyker mit Hannes Böker, Carsten Pollex, Dirk Jenßen und Mario Grän in den Einzeln sowie den Duos Böker/Pollex und Jenßen/Grän in den Doppeln. Dabei musste das Föhrer Team gegen die Lecker lediglich einen einzigen Satz abgeben (Mario Grän bei einem Erfolg in 3:1 Sätzen).

In Neukirchen musste sich lediglich das Duo Jenßen/Grän in fünf Sätzen geschlagen geben. Den entscheidenden achten Punkt für den Wyker TB in dieser Partie holte Kapitän Dirk Jenßen, als er sein zweites Einzel in fünf Sätzen holte.

Weniger gut lief es für die zweite Mannschaft des Föhrer Vereins. Sie verlor am Wochenende ihr Heimspiel gegen die Drittvertretung des TTC Hoegel klar mit 3:8.

Punkten in dieser Partie der zweiten Kreisklasse konnten nur Christian Schmidt, Piotr Wamser und Hans Jürgen Blank, die jeweils ein Einzel in fünf beziehungsweise vier Sätzen für sich entscheiden konnten. Sieglos blieb dieses Mal Tanja Raßmann.



von Petra Kölschbach

erstellt am 30.Jan.2017 | 13:42 Uhr