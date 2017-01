In Wyk : Theaternachmittag und viele Märkte

1 von 1 Foto: ib 1 von 1

Die Erkenntnis, „dat wi Fruuns to veel alleen sünd“ und „dat Leven doch erst anfangt, wenn de Kinner ut’n Huus sünd un de Hund dot is“, war Anlass genug für vier Seniorinnen, eine Senioren-WG zu gründen und schließlich auch einen Mann „für das Praktische“ in ihrer Wohngruppe zu suchen. Denn wer von den Damen sollte eine defekte Wasserleitung reparieren oder sonstige kleinere Reparaturen am Haus vornehmen?

Darum dreht sich beim Theaternachmittag der Föhrer Arbeiterwohlfahrt am Sonnabend, 4. Februar, die plattdeutsche Theateraufführung „Senioren-WG“ mit der Glückstädter Speeldeel. In amüsanter Weise erzählt die Komödie, welche Situationen untereinander entstehen, wie sie gemeistert werden und wie man miteinander umgeht. Die öffentliche Veranstaltung im Wyker Kurgartensaal beginnt um 14 Uhr. Karten gibt es nur bei bei Angela Schmuck, sie müssen vorher unter ✆ 04681/3132 bestellt werden.

Der Theaternachmittag, zu dem die Arbeiterwohlfahrt traditionell Anfang des Jahres plattdeutsche Bühnen vom Festland auf die Insel holt, ist einer der Höhepunkte im Awo-Veranstaltungsprogramm für die nächsten Monate.

Das beginnt bereits heute mit einem gemütlichen Frühstück für Mitglieder und Gäste, das von 9 bis 11 Uhr in der Awo-Begegnungsstätte in der Linge serviert wird.

Nach dem Theaternachmittag gibt es im Februar im Awo-Kalender noch einen weiteren Termin: Am 18. Februar wird in der Begegnungsstätte in der Linge von 13 bis 17 Uhr ein Kleidermarkt und Bücherflohmarkt veranstaltet. Neben Bekleidung für Jung und Alt werden auch Kinderfahrzeuge, Spielsachen und andere Dinge rund ums Kind angeboten, die auch noch mit der alten D-Mark bezahlt werden können. Aus Platzgründen können die Veranstalter keine Flohmarkt-Artikel berücksichtigen. Der Aufbau beginnt am Freitag, 17. Februar, um 14 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Wer mitmachen möchte, kann sich schon jetzt bei der Awo-Vorsitzenden Heidi Braun unter ✆ 04681/580580 anmelden.

Traditionell ist der Musiknachmittag mit kleinen Schülern der Kreismusikschule, der am 24. März ab 16 Uhr in der Linge stattfindet, der Auftakt zur Jahresversammlung der Föhrer Arbeiterwohlfahrt. Zu ihr kommen die Mitglieder im Anschluss, um 18.30 Uhr zusammen.

Am 15. April gibt es dann wieder, von 13 bis 17 Uhr, den traditionellen Osterbasar in der Linge, bei dem Bücher, Handarbeiten, Marmelade und Flohmarktartikel erworben werden können. Heidi Braun und Angela Schmuck würden sich über Kuchenspenden für diesen Nachmittag freuen.

Ein weiterer Kleider- und Bücherflohmarkt schließt sich am 27. Mai an, am 1. Juli feiert der Awo-Kindergarten sein Sommerfest, am 8. Juli gibt es einen Flohmarkt in der Linge, und dann naht auch schon der Sommer-Höhepunkt der Awo: Am 22. Juli wird das große Sommerfest in der Linge gefeiert.

von Petra Kölschbach

erstellt am 22.Jan.2017 | 10:30 Uhr

