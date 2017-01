In Wyk : Stadt will mit Sieger-Entwurf arbeiten

1 von 1 Foto: pk 1 von 1

Das Mietwohnungsprojekt am Kortdeelsweg nimmt konkrete Formen an. Die Stadt möchte mit dem Gewinner-Entwurf des Architektenwettbewerbs weiterarbeiten. Dies beschlossen die Mitglieder des Bauausschusses. „Warum veranstalten wir einen Wettbewerb, der Zeit und Geld kostet, wenn wir im Anschluss dann nicht das Projekt des Gewinners auswählen?“, erklärt die Vorsitzende Dr. Silke Ofterdinger-Daegel die Entscheidung. Sechs Mitglieder stimmten für den Entwurf, drei dagegen, zwei enthielten sich. „Zudem wollten wir zu einer Entscheidung kommen, damit es endlich losgehen kann“, so die Vorsitzende.

Drei einheimische Architektenbüros hatten ihre Entwürfe im Rahmen eines Wettbewerbs eingereicht. Die Jury, die sich aus Bürgermeister Paul Raffelhüschen, der Bauausschuss-Vorsitzenden Dr. Silke Ofterdinger-Daegel sowie Fachleuten von der Insel und vom Festland zusammensetzte, vergab neben dem ersten Preis, der an das Büro Grotheer ging, zwei gleichrangige zweite Plätze (Jörg Brodersen und Jan Lorenzen). Die Pläne der drei Erstplatzierten hingen bis vergangenen Mittwoch im Foyer des Amtsgebäudes aus.

Die Stadt ist durch das Ergebnis des Wettbewerbs noch nicht gebunden. Die SPD schlug daher vor, eine neue Kostenschätzung einzuholen. Dies wurde vom Ausschuss allerdings abgelehnt. „Sonst würden wir uns auf die nächste Stufe des Vergaberechtes begeben. Die Architekten würden erneut Geld bekommen“, erklärt Ofterdinger-Daegel.

Der Ausrichter gebe eine einmalige Kosteneinschätzung für jedes Projekt ab. „Es handelt sich um eine grobe Schätzung. Das genaue Material wird nicht mit eingerechnet“, so die Vorsitzende. Die Architekten bekommen eine Aufwandsentschädigung von 1500 Euro. „Ansonsten besteht keine finanzielle oder vertragliche Bindung.“ Eine erneute Kosteneinschätzung wäre jedoch der nächste Schritt und somit eine vertragliche Bindung. „Dann wäre es nicht so einfach, aus dem Vertragsverhältnis wieder herauszukommen.“

Die Entscheidung für den Grotheer-Entwurf muss nun vom Finanzausschuss und der Stadtvertretung abgesegnet werden. Dann kann es mit der konkreten Bauplanung losgehen. „Dann müssen eine Baugenehmigung eingeholt und die einzelnen Gewerke ausgeschrieben werden“, erklärt die Vorsitzende und gibt sich optimistisch. „Man könnte vielleicht schon im Sommer anfangen zu bauen.“

Dann wird das Gelände am Kortdeelsweg neue Formen annehmen: Der Sieger-Entwurf sieht für das zu überplanende, knapp 1900 Quadratmeter große Grundstück zwei Gebäude mit insgesamt 17 Wohneinheiten vor, deren Größe durch flexible Wände bei Bedarf verändert werden könnte. Die Wohnungen sollen über Außentreppen und Laubengänge erschlossen werden, um nicht in den Gebäuden wertvollen Raum für Treppenhäuser zu verschenken. Einige Ausschussmitglieder bemerkten, dass Glätte und Schnee das Passieren der Treppe im Winter allerdings gefährlich machen könnten.

von Anna Rüb

erstellt am 19.Jan.2017 | 07:45 Uhr

