Skaten Föhrs Jugendliche noch?

Im Haushalt der Stadt Wyk sind eigentlich 100 000 Euro eingeplant für den Bau eine Skatebahn. Doch ist Skaten eigentlich das, was für die insularen Jugendlichen zur Zeit im Mittelpunkt ihres Freizeitinteresses steht? Zweifel wurden darüber laut bei der Sitzung des Wyker Jugend- Kultur- und Sozialausschusses, an deren Beginn Gisela Rotermund und Inga Johnsen vom Vorsitzenden Michael Lorenzen als neue bürgerliche Mitglieder eingeführt wurden. Zwar habe es, wie berichtet wurde, eine Umfrage unter rund 200 Jugendlichen gegeben, die sich am Fehrstieg eine Skatebahn wünschen.

Dennoch bezweifelte Elisabeth Schaefer (KG) den Bedarf. Die Bahn könnte zwar toll werden, werde aber höllisch teuer. „Die Jugendlichen fahren lieber aus dem Seiteneinstieg der Fähre heraus“, meinte Schaefer, die schließlich auch konstatierte, dass die existierende Bahn bei der Eilun-Feer-Skuul kaum genutzt werde. Deshalb machte sie den Vorschlag, das für die Bahn eingeplante Geld für andere soziale Dinge, beispielsweise Kindergärten zu verwenden.

Auch Lars Schmidt bezweifelte die starke Nachfrage nach einer Skatebahn. Früher seien die Jugendlichen total von diesem Sport begeistert gewesen, was bei der jetzigen Generation offensichtlich weniger der Fall sei. Dazu gab er auch zu bedenken, dass die fragliche Fläche am Fehrstieg an die Jugendherberge verpachtet sei, die ihn als Sportplatz nutzt. „Wir können diesen Bereich also nicht einfach so überplanen“, meinte Schmidt. „Ein Freizeitbereich mit Skatebahn, Minigolf und anderen Angeboten wäre sicher chic, ist aber an diesem Platz zur Zeit reine Utopie.

Schließlich äußerte auch Bürgermeister Paul Raffelhüschen seine Zweifel am Interesse der Jugendlichen und verwies darauf, dass kein einziger Jugendlicher zu dieser Sitzung erschienen sei, obwohl die Skatebahn offiziell auf der Tagesordnung stand. Da außerdem ein Gutachten über die mögliche Lärmbelästigung durch solch eine Einrichtung noch aussteht, wurde vorgeschlagen, das Thema bis zu dessen Eintreffen zu vertagen. Eine Reihe von Kommunalpolitikern vermochten einem weiteren Vertagen des Themas nichts abzugewinnen und äußerten die Vermutung, die heute befragten Jugendlichen seien längst als dem Skate-Alter heraus, bevor die Bahn realisiert werden könne.

Die Mitglieder des Ausschusses einigten sich auf den Vorschlag, mit der Schule eine gemeinsame Lösung zu suchen, um die dortige Bahn attraktiver zu gestalten. Angeregt wurde des weiteren eine Umfrage zur Ermittlung der Freizeitwünsche der Jugendlichen. Dabei könne der Jugendbeirat, der sich allerdings noch nicht konstituiert hat, gemeinsam mit Mitgliedern des Jugend-, Kultur- und Sozialausschusses aktiv werden.





von Christel Leipersberger-Nielsen

erstellt am 15.Jan.2017 | 18:30 Uhr

