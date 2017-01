In wyk : Singen, Tanzen, Musizieren

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Seit 40 Jahren besteht die Musikschule auf Föhr, ursprünglich selbstständig, ist sie nun schon lange ein „Ableger“ der Husumer Kreismusikschule. Unzählige Kinder wurden in diesen vier Jahrzehnten an die Musik herangeführt, erlernten Instrumente und bei vielen von ihnen ist die Liebe zum Musizieren auch im Erwachsenenalter geblieben.

In der Öffentlichkeit machen vor allem die jungen Big-Bands von sich reden, doch nicht nur Nachwuchs-Jazzer erhalten in der Wyker Kreismusikschule qualifizierten Unterricht: Ob Blasinstrumente, Violine, Gitarre, Klavier, oder Akkordeon – das Spektrum der Angebote ist groß und nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene bis ins Rentenalter gehören zu den Schülern des Teams um Leiterin Almut Höncher.

Was sie in der Föhrer Musikschule lernen, zeigen die Nachwuchs-Musiker immer wieder bei Konzerten und sie werden auch oft für Veranstaltungen gebucht, so im Museum Kunst der Westküste oder zuletzt beim Wyker Neujahrsschwimmen.

Und auch bei Wettbewerben wie „Jugend musiziert“ schneiden Föhrer Musikschüler immer wieder erfolgreich ab. Als nächstes werden am kommenden Sonnabend, 4. Februar, wieder einige Insulaner am Regionalwettbewerb in der Kreisstadt teilnehmen. Das Blechbläserquartett mit Lisa Grebe (Posaune), Justin Mann (Trompete), Peter Obelgönner (Trompete) und Max Sievertsen (Posaune) und die Pianistin Anni Petersen werden im Schloss vor Husum den Juroren des Wettbewerbes ihr Programm präsentieren.

Vielleicht kommen ja irgendwann auch die Vorschulkinder so weit, für die jetzt die ersten Kurse in der Musikschule in der Wyker Feldstraße beginnen. Dort bietet Almut Höncher ab Februar Unterricht für die Allerkleinsten an. Der „Musikater“ lädt Kinder ab vier Jahren in die musikalische Früherziehung ein und bietet den Vorschulkindern einen ersten Zugang zur Welt der Musik. Töne, Klänge und Rhythmen sollen die Kinder zum Mitmachen, zur Bewegung, zum Klatschen und zum Träumen reizen. Auf spielerische Art werden Wahrnehmung und Bewegung, sowie Emotionalität und Konzentration gefördert. Der jeweils einstündige Kurs beginnt am Donnerstag, 2. Februar, um 14.30 Uhr.

Freie Plätze gibt es noch in den Kursen: „Musikzwerge I“ für Kinder ab 18 Monaten bis drei Jahren mit einem Eltern- oder Großelternteil. Sie können sich am Dienstag, 7. Februar von 10.30 Uhr bis 11 Uhr in der Musikschule einfinden.

Die „Musikzwerge II“ sind Kinder von drei bis vier Jahren, die sich ab Mittwoch, 8. Februar, von 16.15 Uhr bis 17 Uhr treffen. Die Musikzwerge musizieren zusammen in kleinen Gruppen. Es wird gesungen, getanzt, mit Glöckchen, Klangstäben und Trommeln gespielt. Dieses Programm lässt Kinder erleben, wie viel Freude im gemeinsamen Singen, Tanzen und Musizieren liegt.

Alle Kurse finden in den Räumen der Kreismusikschule statt. Interessierte Eltern können ihre Kinder für diese Kurse unter ✆ 04681/8606 (auch Anrufbeantworter) anmelden.







von ib

erstellt am 30.Jan.2017 | 06:30 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen