In der Nordsee : Seezeichen auf Abwegen

Ausreißer an der Inselküste: Unsere Leserin Ute Stoschek entdeckte die rote Schifffahrtstonne am Wyker Südstrand. Wie Wolfgang Stöck vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt mitteilte, hat das große Seezeichen sich beim jüngsten Sturm losgerissen. Es wurde dann von einem Lohnunternehmer zum Wyker Hafen transportiert und gestern vom Tonnenleger „Amrumbank“ wieder an seinen angestammten Platz zwischen den Inseln Amrum und Föhr gebracht. Die Tonne markiert im Hauptfahrwassser die Abzweigung vom Rütergat zum Amrumtief.

von ib

erstellt am 18.Jan.2017 | 12:30 Uhr

