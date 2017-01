Zahlreiche Krankheitsfälle : Schnief: Die Insulaner kränkeln

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Husten, Schnupfen, Heiserkeit und Fieber – in den vergangenen Wochen scheint das ganze Umfeld zu kränkeln. Es handelt sich aber nicht um eine echte Grippe-Welle, es ist „nur“ ein besonders fieser, lang anhaltender Virus, sind sich die Ärzte auf den Inseln einig.

„Seit November haben wir sehr viele Atemwegsinfektionen“, bestätigt Dr. Claudia Derichs aus der Praxis an der Mühle in Nebel. Ihr Föhrer Kollege Dr. Immo Borth aus Wyk hat ähnliche Beobachtungen gemacht. „Momentan haben wir relativ viele Patienten, die unter einer schweren bronchialen Erkrankung oder Magen-Darm-Geschichten leiden.“ Das sei aber nicht außergewöhnlich. „Das ist schließlich die Zeit dafür“, so der Allgemeinmediziner. Es sei zwar etwas häufiger als sonst – aber noch nicht besorgniserregend, so Derichs: „Es ist eine normale Erkältungswelle – keine echte Grippe.“ Die Patienten würden allerdings zur Sicherheit per Nasenabstrich auf klassische Grippe-Viren getestet.

Seit dem Jahreswechsel hat die Zahl der Erkrankungen wieder etwas abgenommen, sagt die Allgemeinmedizinerin. „Alle Erkrankten sind wieder gesund geworden – auch wenn die Krankheit mehrere Wochen anhielt. Und das in der Regel ohne Antibiotikum.“ Kein Patient musste ins Krankenhaus geschickt werden. Alle seien ambulant behandelt worden. Aber auch die Risikopatienten – alte lungenkranke Menschen und Kleinkinder – seien wieder gesund.

Ein lang anhaltender, schwer zu behandelnder grippaler Infekt

„Viele Patienten leiden unter einer schmerzhaften Bronchitis“, sagt Dr. Christoph Meyer-Schillhorn aus Wyk. Die meisten Erkrankungen seien Viruserkrankungen, also kaum mit Antibiotika zu behandeln. „Ich kann die Leute nur krank schreiben lassen, ihnen Bettruhe verordnen und bei Bedarf Schmerzmittel verschreiben“, sagt der Allgemeinmediziner. Dann heißt es warten. „Dieser grippale Infekt dauert im Vergleich zu anderen länger.“ Die Erkältung halte zehn bis 14 Tage anstatt wie normal eine Woche.

„Auf dem Festland herrscht ein ähnliches Krankheitsbild“, weiß Meyer-Schillhorn, der mit Kollegen vor Ort in Kontakt ist. „Auf Amrum scheint es wie in ganz Schleswig-Holstein zu sein“, erkennt auch Derichs Parallelen.

Dass in der Urlaubszeit häufig neue Viren auf den Inseln auftauchen, ist nicht ungewöhnlich. „Touristen aus ganz Deutschland bringen ihre Keime und Viren mit“, sagt auch Dr. Janet Rossman aus Wyk. „Die Föhrer sind aber nicht ganz unschuldig“, so Meyer-Schillhorn. „Wir – mit unser hohen Mobilität – bringen selbst was mit auf die Inseln.“

Der Virus zeigt typische Anzeichen für die klassische Grippe

In der Phase, in der das Wetter sehr wechselhaft ist, seien viele Menschen erkältet, wundert sich Rossmann nicht über die Zahl der Erkältungspatienten. „Es ist aber auffällig, dass viele von ihnen auch Fieber haben.“ Das ist eigentlich eher typisch für eine klassische Grippen-Erkrankung. Dann komme noch ein schweres Krankheitsgefühl dazu und die Erkrankung trete sehr plötzlich auf, so die Ärztin. Das, woran aber viele Insulaner dieser Tage leiden, sei selten die echte Grippe. Zu vermuten ist jedoch, dass viele Patienten den gleichen Virus haben. „Das kontrollieren wir aber nicht“, erklärt Meyer-Schillhorn.

Vereinzelt treten echte Grippe-Fälle auf

Dr. Hark Weber aus Utersum hat bereits einzelne echte Grippe-Fälle in seiner Praxis gehabt. Dieser Virus sei aber noch nicht so verbreitet wie in den letzten Jahren. „Wenn die Kleinkinder mit hohem Fieber kommen, dann ist es ein klares Zeichen für Grippe“, sagt der Arzt.

Diese würden nämlich absichtlich nicht geimpft, um ihr Immunsystem zu stärken. „Kinder ohne weitere Erkrankung meistern eine solche Erkältung – auch mit Fieber – von ganz allein“, sagt Weber. Gleichzeitig präge sich das Immunsystem aus. „Ältere Menschen hingegen, die mehrere Tage mit 39 Grad Celsius im Bett liegen, stehen nicht so schnell wieder auf“, so der Allgemeinmediziner. Diese sollten sich also impfen lassen.

Risikopatienten sollten sich gegen Grippe impfen lassen

Gerade Risikopatienten – Menschen, älter als 60 Jahre, und Leute, die unter chronischen Krankheiten leiden wie beispielsweise Diabetiker, sollten sich impfen lassen. Dies unterstützt auch Rossmann: „Die Grippe kann Menschen mit einem geschwächten Immunsystem monatelang außer Gefecht setzten, sodass sie sich nicht mehr erholen.“

Eine echte Grippewelle kommt erfahrungsgemäß erst im Spätwinter, wissen die Ärzte. Der Impfstoff braucht zwar ein paar Tage, um zu wirken. Aber es sei noch genügend Zeit.

„Die Welle ist noch nicht hier. Wir gehen aber davon aus, dass sie im Januar beginnt“, so Meyer-Schillhorn. Es habe aber auch schon Jahre gegeben, da sei sie ausgeblieben.

von Anna Rüb

erstellt am 10.Jan.2017 | 13:15 Uhr