in Nieblum : Scheitert Hotelbau an Biotopschutz?

Im Mai hatte die Gemeindevertretung den Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan gefasst, durch den die Ansiedlung eines Luxushotels auf einem Gelände zwischen Meedsweg und Deich ermöglicht werden sollte. Doch nun, so erfuhren die Gemeindevertreter in ihrer jüngsten Sitzung, könnten diese Träume zerplatzen. Denn bei der Prüfung der Unterlagen zum Bauleitplanverfahren durch die Gemeinde und das Amt Föhr-Amrum und in weiteren Gesprächen, unter anderem mit der beim Kreis Nordfriesland angesiedelten Unteren Naturschutzbehörde (UNB), sei deutlich geworden, dass für diesen Bereich ein Flächenbiotopschutz nach dem Bundes- und dem Landesnaturschutzgesetz bestehe. Bei der Wiese am Dorfrand, auf der ein Investor das Hotel bauen möchte, handele es sich um arten- und strukturreiches Dauergrünland, auch Wertgrünland genannt, das unter besonderem Schutz stehe. Die UNB hat der Gemeinde nun empfohlen, sich Gedanken über einen Alternativstandort zu machen.

Das Naturschutzgesetz lasse zwar Ausnahmen zu, erklärte Kreissprecher Hans-Martin Slopianka dazu gegenüber dem Insel-Boten, das aber nur, wenn eine Bebauung in so großem öffentlichen Interesse sei, dass dieses die Naturschutzbelange überwiege. „Das könnte zum Beispiel der Bau einer Straße oder eines Krankenhauses sein“, so Slopianka. Doch auch dann gebe es Ausnahmen nur, wenn absolut keine Alternativgrundstücke zur Verfügung stünden.

Trotzdem nehmen Bürgermeister Friedrich Riewerts und seine Gemeindevertretung die Vorbehalte der UNB erst einmal gelassen. Einstimmig wurde Riewerts beauftragt, eine Ausnahme vom Naturschutzgesetz zu beantragen, denn es bestehe ein großes öffentliches Interesse am Bau des Hotels.

„Wir wollen von der UNB eine Befreiung vom Biotopschutz“, so Riewerts, der sich von der geplanten Luxus-Herberge eine nach seiner Ansicht dringend nötige Belebung des Dorfes in den Wintermonaten sowie neue Arbeitsplätze und damit auch einen Zuzug junger Familien erhofft. Denn mit seinen vielen Zweitwohnungen, so der Bürgermeister, „verkommt Nieblum immer mehr zum Museumsdorf“.

Das Angebot an Übernachtungskapazitäten im Ort sei rückläufig. Parallel sei ein Rückgang bei gastronomischen Einrichtungen und Geschäften zu verzeichnen, da die Hauptsaison nicht mehr ausreiche, um existieren zu können, heißt es dazu in der Beschlussvorlage, die die Gemeindevertreter absegneten. Das Hotel werde benötigt, um auch in der Zukunft den touristischen Aufgaben der Gemeinde und der Insel Föhr gerecht zu werden. Zur Finanzierung und Sicherstellung der touristischen Einrichtungen und des fast sieben Kilometer langen Nieblumer Strandes seien außerdem die durch das Hotel erwarteten Kurabgabe-Mehreinnahmen zwingend notwendig.

Von der von der UNB vorgeschlagenen Suche nach einem anderen Standort will Riewerts allerdings nichts wissen. „Die Gemeindevertretung ist sich einig, dass ein alternativer Standort, etwa bei der Kirche oder beim Feuerwehrgerätehaus, nicht in Frage kommt“, so der Bürgermeister. Denn dann würde der ganze Verkehr durch das ohnehin in den Sommermonaten völlig überlastete Ortszentrum geführt.

Das Gelände am Meedsweg dagegen könnte über den Grevelingstieg erreicht werden. Riewerts schwebt da für die vom Hafen kommenden Gäste „so eine Art Hotelroute“ über den Fehrstieg vor, wo die Urlauber dann entweder links zum neuen Hotel an der Wyker Gmelinstraße oder rechts nach Nieblum abbiegen könnten.

von Petra Kölschbach

erstellt am 21.Jan.2017 | 16:30 Uhr