Auf Amrum : Sammeln für das Fest der Friesen

Wenn die Motorsägen im neuen Jahr erklingen, ist das Biike-Brennen nicht mehr fern. Wie in jedem Jahr nutzen viele Grundstücksbesitzer die Gelegenheit, ihr geschnittenes Buschwerk auf einem der fünf Biike-Sammelplätze auf Amrum anzuliefern.

Wie die Amrum-Touristik im Namen der Insel-Bürgermeister verkündete, können die zugelassenen Materialien ab Freitag, 27. Januar, also reichlich drei Wochen, bevor die Brauchtumsfeuer entzündet werden, zu den Sammelplätzen in Norddorf, Nebel, Süddorf, Steenodde und Wittdün gebracht werden. In dieser Woche herrscht noch trockenes Wetter, doch sollte Regen das derzeitige Hochdruckwetter ablösen, können sich die Zufahrten und die Biikeplätze schnell zu Matschbahnen verwandeln. Gegebenenfalls sollten sich die Anlieferer vorher über den Zustand der Wege informieren. Denn nicht jedes Fahrzeug mit Anhängerkupplung hat automatisch auch eine Bodenfreiheit wie ein Trecker.

Die Biikeplätze in Norddorf, Nebel, Süddorf und Steenodde können montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 20 Uhr angefahren werden. In Wittdün liegt der Sammelplatz auf dem Gelände des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts (WSA). Dementsprechend erfolgt die Anfahrt über das Hafengelände des Tonnenhofs und ist daher an dessen Betriebszeiten gebunden. Anlieferungen sind montags bis donnerstags in der Zeit von 7 bis 15.30 Uhr und freitags von 7 bis 11.30 Uhr möglich.

Für alle Sammelplätze gilt: Es dürfen ausschließlich Zweige, Buschwerk und unbehandeltes Holz angeliefert werden.







