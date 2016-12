1 von 1 Foto: IB 1 von 1

„Ja, es gibt einen Weihnachtsmann“ – davon sind nicht nur alle Kinder überzeugt. „Ja, es gibt einen Weihnachtsmann“ – so hat auch Heinz Borowski seine Lesung überschrieben, die am Vorabend des Weihnachtsfestes, am kommenden Freitag, 23. Dezember, im Vortragssaal des Utersumer Reha-Zentrums stattfindet. Auf dem Programm stehen an diesem Abend nachdenkenswerte Geschichten zur Weihnacht.

Die öffentliche Veranstaltung im Vortragssaal der Utersumer Kurklinik beginnt um 19 Uhr. Wie bei jeder seiner Lesungen in Utersum sammelt Heinz Borowski auch an diesem Abend Spenden für die Schleswig-Holsteinische Krebsgesellschaft.

von Petra Kölschbach

erstellt am 20.Dez.2016 | 17:45 Uhr

