Tischtennis : Mieser Start in die Rückrunde

Als erstes Tischtennisteam des Wyker Turnerbundes (WTB) im neuen Jahr musste am vergangenen Wochenende die zweite Mannschaft antreten. Die Wyker hatten in Arlewatt ihre erste Rückrundenbegegnung zu absolvieren.

Und in der wollte den Wykern nur wenig gelingen. Gegen die Drittvertretung des dortigen SZ kamen die Insulaner komplett unter die Räder. Am Ende hieß es 2:8 gegen die Wyker, obgleich sie an diesem Tag mit Dirk Jenßen und Mario Grän von zwei erfahrenen Akteuren aus ihrer ersten Mannschaft unterstützt wurden.

Zunächst hatte es gar nicht so schlecht für das Schmidt-Team begonnen, denn die Eingangsdoppel endeten noch 1:1 und damit unentschieden. Hier hatte das Duo Jenßen/Grän sich in fünf Sätzen durchgesetzt, während Schmidt/Busch in fünf Sätzen ganz knapp und etwas unglücklich das Nachsehen hatten.

In den Einzeln konnte dann lediglich noch Mario Grän einmal punkten. In der ersten Runde konnte er eine Partie in vier Sätzen für sich entscheiden. In der zweiten Runde gab es für Grän dann aber auch noch eine Niederlage in vier Sätzen, während seine Mitstreiter Dirk Jenßen, Christian Schmidt und Neuzugang Malte Busch sich jeweils zweimal glatt geschlagen geben mussten.

Nach dieser Niederlage hat das Team mit 12:12 in der Tabelle der zweiten Kreisklasse ein ausgeglichenes Punkteverhältnis mit dem es nunmehr den sechsten Platz belegt.