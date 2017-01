WDR-App : Mehr Downloads als erwartet

1 von 1 Foto: rüb 1 von 1

47 000 Personen und 10 000 Fahrzeuge beförderte die Wyker-Dampfschiffs-Reederei (WDR) um den jüngsten Jahreswechsel. „Es gab keine nennenswerten Abweichungen zu den vergangenen Jahren“, sagt Christian Gabriel, Prokurist der WDR. Zwischen dem 25. Dezember und dem 4. Januar beförderte die WDR von Dagebüll nach Föhr 33 500 Personen und 7200 PKW. Davon fuhren 12 500 Personen und 2500 Fahrzeuge weiter nach Amrum.

Wie viele Buchungen davon mit der App gemacht wurden, kann Gabriel aber nicht sagen. Das Buchen, Umbuchen oder Stornieren funktioniert seit November 2016 auch mit einer Hand. Und wenn der Kunde möchte, auch auf dem Weg zur Fähre. Vor etwa zwei Monaten ging die WDR mit ihrer App auf den Markt. Der neue Vertriebskanal scheint, gut beim Kunden anzukommen. „Unsere Erwartungen wurden bei Weitem übertroffen“, sagt der Prokurist. Die WDR hatte damit gerechnet, dass ihr neuer Vertriebskanal „faehre.de“ in acht Wochen etwa 1000 Mal heruntergeladen werden würde. „Der gemessene Wert liegt sogar bei über 4500 Downloads“, so Gabriel. Verglichen mit der Masse, die die Reederei täglich befördert, klinge die Zahl vielleicht gering. „Es ist aber eine ganze Menge. Und die Saison kommt erst noch.“

Die ausgewerteten Daten zeigen zudem, dass etwa 99 Prozent der User die App auch wirklich nutzen. „Wir freuen uns über den großen Zuspruch und natürlich darüber, dass die App funktioniert.“

Die WDR entwickelte den neuen Vertriebskanal, um die Wartezeit an den Schaltern im Sommer zu reduzieren. Der Kunde sollte die Möglichkeit bekommen von überall und zu jeder Zeit seine Buchungen zu verwalten. „Das neue Angebot richtet sich vor allem an Vielfahrer“, so Gabriel. Nach dem Herunterladen der App und dem einmaligen Registrieren ist die Buchung von Personenfahrkarten und PKW-Reservierungen in nur wenigen Sekunden möglich.

Außer ein paar kleiner funktionaler Pannen, die aber zeitnah behoben werden konnten, läuft der neue Vertriebskanal reibungslos. „Wir haben ausschließlich positives Feedback von den Kunden bekommen. Einige benutzen nur noch die App“, so Gabriel. „Dieser Zuspruch ist für uns ein zusätzlicher Ansporn, die App weiterzuentwickeln. Das war die Version 1.0. Natürlich wollen wir sie weiter optimieren.“

Die WDR hatte bewusst die Wintermonate als schwächere Beförderungszeit für die Einführung der App gewählt. Nun steht Biikebrennen, Ostern und der Sommer vor der Tür. „Wir warten auf die Saison und hoffen, dass die App weiterhin so gut ankommt. Paralell werden wir sie weiterentwickeln. Jedes Update braucht seine Zeit – wenn es gut sein soll. Aber wir wollen natürlich auch nicht zu lange warten.“

Mehr als 50 Prozent nutzen bereits den klassischen Online-Zugang der WDR für ihre Buchungen. „Vermutlich sind es vor allem diese Nutzer, die sich die App heruntergeladen haben“, vermutet Gabriel.

Aus den Feedbacks der Leute lasse sich allerdings herauslesen, dass auch einzelne Kunden dabei sind, die neu in die Online-Welt eintauchen. Das seien aber Einzelfälle. Eine konkrete Zielgruppe, die den neuen Vertriebsweg gewählt hat, lässt sich nicht bestimmen. „Von jung bis alt – von allem ist etwas dabei. Das zeigt uns, dass die App funktional einfach gehalten und leicht zu bedienen ist.“

von Anna Rüb

erstellt am 19.Jan.2017 | 12:15 Uhr

