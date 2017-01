Föhr und Amrum : Langeweile ist ein Fremdwort

vergrößern 1 von 4 Foto: cvs 1 von 4







Zwar dauert es noch ein paar Wochen, bis auf den Inseln wieder Betrieb herrscht, doch die Vorbereitungen für die nächste Saison laufen bereits auf Hochtouren. Und so haben die Tourismus-Verantwortlichen auf Föhr und Amrum bereits die Weichen für viele Veranstaltungen gestellt, mit denen die Gäste in den kommenden Monaten unterhalten werden sollen.

Rund 8500 Veranstaltungen – von Bastelstunden und Wattführungen bis zu großen Events – sollen auf Föhr für Abwechslung sorgen. „Neben Klassikern wie den Piratentagen, die gleich zwei Mal veranstaltet werden, der Kinder-Uni in den Sommerferien, oder dem Hafenfest mit Föhr on Fire gibt es in diesem Jahr auch einige Neuheiten, die es in sich haben“, so Ann-Kathrin Meyerhof von der Föhr-Tourismus-GmbH (FTG). Dazu gehört die Cartoon-, Comic- und Illustrationsausstellung „Wale. Kapitäne. Und Kollegen.“, die vom 25. Juni bis 27. Oktober im Friesenmuseum gezeigt und von Live-Comedyshows in der Eröffnungswoche begleitet wird. Kunterbunt soll auch das erste Holi-Beach-Föhr am 29. Juli am Strand vor dem Aquaföhr werden, wenn die Teilnehmer buntes Farbpulver in den Himmel werfen und den Strand vor dem Aquaföhr in ein Farbenmeer verwandeln. Nach langer Pause wird es vom 1. bis 3. September außerdem wieder ein dreitägiges Straßen- und Kleinkunstfestival in der Wyker Innenstadt geben.

Am 9. April soll zum sechsten Mal der Föhr-Marathon stattfinden, am gleichen Tag ist mit dem ersten Fischmarkt des Jahres die offizielle Saison-Eröffnung. Zum zweiten Mal sollen die Ostergäste mit der Lasershow „Frühlings-Lichterzauber Föhr“ begrüßt werden, die am 13. April stattfindet.

Das international besetzte Festival „Jazz goes Föhr“ geht vom 23. bis 28. Juli in die 20. Runde. Beim Jubiläumsfestival werden Jazz-Größen wie Nils Landgren, Ingolf Burkhardt mit seinem Ensemble „Jazul“ sowie „Quadro Nuevo“ auftreten.

Das Hafenfest wird in diesem Jahr am 11. und 12. August stattfinden. Und am 26. August gibt es dann wieder das feucht-fröhliche Mannschafts-Tauziehen über das Wyker Hafenbecken. Der Tri-Island-Triathlon geht am 9. September in die dritte Runde, 600 Sportler werden zu dem Event auf Amrum, Föhr und Sylt erwartet.

Im Herbst wird es dann etwas ruhiger auf Föhr, bevor die Insulaner es auch in diesem Jahr bei der Silvester-Party auf dem Sandwall wieder richtig krachen lassen wollen.

Saisonauftakt auf Amrum ist am Ostersonnabend mit dem großen Osterfeuer am Nebeler Strand. Dort wird am 21. Juni auch wieder das Sonnenwendfeuer stattfinden. Tradition hat auf der Insel der Mukoviszidose-Lauf am Pfingstsonnabend, der dieses Mal am 3. Juni stattfindet, am 5. Juni gibt es zum Deutschen Mühlentag einen Tag der offenen Tür in der Nebeler Windmühle. Am 15. Juli wird in Steenodde wieder das Molenfest gefeiert, dessen Höhepunkt alljährlich die Papierboot-Regatta ist. Die Leuchtturmtage mit Besichtigungen und buntem Programm finden vom 18. bis 20. Juli statt, das Wittdüner Hafenfest am 22. Juli und die Norddorfer Sommerbühne am 29. Juli.

Etliche Konzerte mit bekannten und weniger bekannten Künstlern stehen 2017 auf Amrum wieder auf dem Programm. Highlights dürften die Auftritte des Liedermachers Konstantin Wecker am 9. August und der A-capella-Comedy-Gruppe „LaLeLu “ am 24. August im Norddorfer Gemeindehaus werden.

Am 9. September werden auf der Hüttmannwiese die Amrumer Muscheltage eröffnet, am Tag darauf findet der Insellauf rund um Amrum statt. Der Kölner Kabarettist Jürgen Becker wird am 24. Oktober im Nebeler Haus des Gastes auftreten, und natürlich gibt es auch auf Amrum zum Jahreswechsel eine besondere Veranstaltung: Am 30. Dezember werden der Deutsche Ärztechor und das Deutsche Ärzteorchester das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach im Norddorfer Gemeindehaus aufführen.

von ib

erstellt am 24.Jan.2017 | 12:15 Uhr

