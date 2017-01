Auf Föhr : Küstenschutz: Ein Ganzjahresjob

vergrößern 1 von 2 Foto: cvs 1 von 2

„Natürlich ist es im Sommer angenehmer zu arbeiten, das ist ja klar.“ Werner Paulsen muss leicht grinsen. „Aber eigentlich ist es doch relativ egal, im Winter steht eben auch einiges an.“ Paulsen arbeitet für den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein – kurz LKN-SH. Aber im Winter, so Paulsen, sei die Arbeit natürlich eine andere als im Sommer. „Wir machen viele Zaunarbeiten. Regelmäßig müssen die Zäune an den Deichen erneuert werden oder haben Lücken, da müssen wir dann ran.“ Bei mehreren Kilometern Zaun, die das jährlich betrifft, komme da eine ganze Menge an Arbeit zusammen. Die Zäune dienen zur Begrenzung für die Deichflächen, die im Sommer von Schafen beweidet werden.

Ansonsten steht natürlich viel Arbeit an, die durch das Wetter bedingt ist. Durch die Stürme werde viel Treibsel angespült, der beseitigt werden müsse, so Paulsen. Treibsel nennt man das Gras und den Schmutz, der an der Küste liegen bleibt, wenn sich das Meer nach einem höheren Wasserstand wieder zurückzieht. Paulsen: „Da kommt im Jahr einiges zusammen. Grob geschätzt müssen wir pro Winter 1000 Kubikmeter aufsammeln und lagern.“ Das ist mehr, wie in ein 25-Meter-Schwimmbecken passt. Diese Menge muss von Hand quasi gefiltert werden. Plastik und größere Holzstücke müssen aussortiert werden, der Rest darf weiterverwendet werden.

Um den Treibsel zu lagern und später auch zu verarbeiten, bauen Paulsen und seine Mitarbeiter gerade einen Sammelplatz für den Meeresschmutz. In der Midlumer Marsch hinter dem Deich wird dafür gerade der Boden vorbereitet. Damit der Platz nicht absackt oder das Wasser ungefiltert versickert, müssen unterschiedliche Schichten, wie zum Beispiel Bentonit, aufgetragen werden. Der darauf gelagerte Treibsel wird später geschreddert und kann danach zum Beispiel zur Ausbesserung der Deiche genutzt werden. Bis zum Frühjahr möchte Paulsen mit dem Platz fertig sein, denn im Sommer gebe es genug andere Aufgaben, die zu erledigen seien.

Neben dem Treibsel bringt die Sturmsaison aber noch ganz andere Probleme mit sich: Bei starken Stürmen und übermäßig hohen Wasserspiegeln kann es durchaus vorkommen, dass sich Löcher im Deich bilden. „Diese Löcher müssen wir dann mit Sandsäcken ausbessern und mit Buschmatten eine neue Oberfläche schaffen“, erklärt Werner Paulsen. In diesem Jahr sei es noch nicht zu solchen Schäden gekommen, und auch in den letzten Jahren habe es Föhr nie so stark erwischt. Aber: „Im Jahr 2013 bei ‚Christian‘ hatten wir schon Schäden, die wir ausbessern mussten. Nachdem sich das Ganze dann nach ‚Xaver‘ wieder beruhigt hat, konnten wir die Schäden aber beseitigen.“

Wasserstände von knapp zwei Metern über dem normalen Hochwasser, wie es sie auch in der vergangenen Woche gab, sind für die Deiche übrigens kein Problem. Erst bei Höhen ab 2,50 Meter über Normal könne es kritisch werden, erklärt Paulsen.

Matthias Arp vom LKN in Niebüll, von wo die Küstenschutzarbeiten in Paulsens Abschnitt koordiniert werden, kennt noch weitere Risiken für die Küste: „Bei langem und schweren Eisgang laufen wir Gefahr, dass die Lahnungen beschädigt werden. Aber auch davon wurden wir in den letzten Jahren ja zum Glück weitestgehend verschont.“

Die Lahnungen sind auch Hauptaugenmerk der Küstenschützer während der Sommersaison. Der Begriff beschreibt die Vorbauten im Wasser vor den Deichen. Wie kleine Dämme stehen sie im Wasser, beruhigen es während der Flut, sodass sich Sediment am Boden absetzen kann, und sorgen so quasi für Landgewinnung. Bei Sturm ist dieses Extra-Land dann eine Art Wellenbrecher vor dem Deich. Bis zum Winter müssen die Arbeiten an den Lahnungen aber abgeschlossen sein, denn während der Sturmsaison macht die Arbeit keinen Sinn.

Aber genug Arbeit gebe es trotzdem: „Langeweile gibt es in unserem Job nicht, es ist immer etwas zu tun“, so Werner Paulsen. Ihm gefällt die Abwechslung, die der Job beim LKN mit sich bringe. Dies sei auch mit ein Grund gewesen, warum er sich früh für die Arbeit an und mit der Küste entschieden habe: „Mich hat einfach die Natur fasziniert, bei Wind und Wetter draußen zu sein“. Nach der Schule begann er deshalb eine Ausbildung zum Wasserwerker, seit 1975 arbeitet er nun bereits auf Föhr. Seine Berufswahl hat er nie bereut: „Ich mag meinen Job immer noch.“

Und die Rückendeckung für seine Arbeit sowie für die seiner Kollegen sei groß: „Es gibt ein sehr großes Interesse am Küstenschutz auf der Insel. Er ist einfach ein wichtiger Bestandteil für das Leben auf der Insel und das wissen die Föhrer auch.“ Deshalb sei er auch froh, dass immer wieder frische Kräfte nachkommen. Es gebe mehr Nachfrage nach Ausbildungsplätzen, als Mittel zur Verfügung stehen, und die kommen nicht unbedingt vom Festland, sondern auch von den Inseln: „Meine fünf Mitarbeiter hier kommen entweder von der Insel oder sind hier heimisch geworden, und das hilft natürlich, wenn die Leute sich hier wohl fühlen und das Leben auf Föhr kennen.“

Paulsen selbst arbeitet seit einigen Jahren nicht mehr selbst an den Lahnungen oder sammelt Treibsel ein. Als Abschnittsleiter für die Küsten Föhrs, Amrums, Dagebülls sowie für die Halligen Oland und Langeneß koordiniert er die Arbeitskräfte und Aufgaben. Auf den Halligen oder auf Armum sehen die übrigens anders aus als auf Föhr: Auf den Halligen werden zum Beispiel Steinsicherungsarbeiten durchgeführt, also Steindämme errichtet, die die Substanz der Warften schützen sollen. Eine Arbeit, die bei schlechtem Wetter durchaus auch unangenehm sein kann, so Paulsen.

Aber er und seine Mitarbeiter haben sich im Laufe der Jahre daran gewöhnt und sich damit abgefunden, auch im Winter bei Wind und Wetter zu arbeiten. Küstenschutz ist eben ein Ganzjahresjob.



