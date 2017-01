Inselklinik : „Kostenfrage ehrlich beantworten“

1 von 1 Foto: pk 1 von 1

Grundsätzlich stehen die Föhrer Grünen einem Bürgerbegehren und gegebenenfalls auch einem Bürgerentscheid zur Zukunft der nordfriesischen Krankenhäuser positiv gegenüber. Das geht aus einem Positionspapier des Insel-Ortsverbandes hervor.

Mit einigen Abstrichen, so heißt es darin, könnten die Föhrer Grünen dem aktuellen Bürgerbegehren zustimmen, denn es könnte der Anfang vom Ende des Zentralismuswahns sein, dem die Gesundheitspolitik in den vergangenen Jahren gefolgt sei: Immer größere Kliniken mit immer mehr Apparatemedizin.

Als jüngstes Opfer dieses Irrweges bezeichnen die Grünen die Geburtsstation in der Föhr-Amrumer Klinik. „Wenn sie durch das Bürgerbegehren wiederbelebt werden könnte, dann wäre für uns ein großer Schritt in die richtige Richtung getan“, heißt es dazu in einer Mitteilung.

Allerdings fordern sie von den Initiatoren des Bürgerbegehrens einige Abstriche: Auf Sylt die dortige Asklepios-Klinik dem Konzern wieder abkaufen zu wollen, dürfte ziemlich unrealistisch sein, so die Föhrer Grünen-Politiker. Dann aber dort zusätzlich ein Kreiskrankenhaus neu bauen zu wollen, ist aus ihrer Sicht für den Kreis unbezahlbar und „volkswirtschaftlicher Unsinn“.

In Husum, Wyk, Niebüll und in der neu zu bauenden Kreisklinik auf Sylt sollen laut Bürgerbegehren vollwertige Abteilungen für Onkologie (Krebsbehandlung) und pädiatrischer Notfallversorgung (Kinderheilkunde) vorgehalten werden. Das schießt nach Ansicht der Grünen übers Ziel hinaus, die diese Spezialabteilungen auch weiterhin auf die größeren Kliniken beschränken wollen.

Außerdem verlangen sie, dass die Bürger sehr klar darüber informiert werden, dass es letztlich sie selbst seien, die die Mehrkosten zu tragen hätten. Denn bei der von den Initiatoren des Bürgerbegehrens geforderten Erhöhung der Kreisumlage würden die Gemeinden zur Kasse gebeten, die dann an anderer Stelle sparen müssten. Nordfriesland bestehe eben nicht nur aus Tourismusgemeinden, denen es vermutlich leichter fiele, eine erhöhte Kreisumlage zu verkraften.

Wenn aber – so der zweite Vorschlag – eine erhöhte Grundsteuer zur Mitfinanzierung des Gesundheitswesens erhoben würde, dann müssten das die Häuslebauer, die Hausbesitzer und vor allem auch die Mieter im Vorfeld erfahren. Die Grundsteuer würden nämlich über die Nebenkosten auch die Mieter zahlen, sogar bei Sozialmieten. Und der Vorschlag, die Tourismusabgabe zu erhöhen, sei rechtlich nicht haltbar, weil Abgaben – anders als Steuern – nur für jenen Zweck ausgegeben werden dürften, für den sie erhoben wurden.

„Die Grünen auf Föhr stehen einer Finanzierung der Mehrkosten durch die Bürgerinnen und Bürger grundsätzlich nicht ablehnend gegenüber“, heißt es in dem Positionspapier weiter. Man müsse sie nur vorher darüber informieren, dass und wieviel sie zahlen werden. Keinesfalls aber dürften dabei die Krankenkassen oder der Staat aus ihrer sozialen Verantwortung entlassen werden.

Unter diesen Vorgaben begrüßen die Föhrer Grünen, dass an den Standorten Husum, Niebüll, Wyk und Tönning zumindest eine Regelversorgung gewährleistet wäre, jede Schwangere wieder wohnortnah entbinden könnte und die unzumutbare Situation der Hebammen deutlich verbessert werden würde.

Doch mit dem Geld allein sei es nicht getan. Schließlich habe die Klinikleitung behauptet, dass die Geburtsstation auf Föhr nicht aus finanziellen Gründen geschlossen worden sei, sondern wegen des Haftungsrisikos für den Geschäftsführer. Dass ein solcher Haftungsfall tatsächlich einmal eintritt, sei zwar sehr unwahrscheinlich, aber eben nicht auszuschließen. Zu diesem Problem träfen die Initiatoren des Bürgerbegehrens keine Aussage.

Bei ihren Forderungen, so die Insel-Grünen, sollten die Initiatoren des Bürgerbegehrens auf dem Teppich bleiben und zugleich die Frage der Finanzierung offen und ehrlich beantworten.





20.Jan.2017

