Auf drei Inseln : Knallhart: Start für Triathlon auf Sylt

Kampf gegen Tide und Knockout-Modus auf Amrum, Föhr und Sylt: Macht er’s nochmal? Triathlet Jonas Schomburg sicherte sich die „Red Bull Tri Islands“-Krone bei der Premiere 2015 und triumphierte auch im letzten Jahr – vor dem Ironman-Zweitplatzierten Sebastian Kienle. Bei den Frauen holte sich Hanna Winckler das Double. Beide haben sich den 9. September 2017 bereits vorgemerkt, denn dann kehrt „Red Bull Tri Islands“ zurück auf die nordfriesischen Inseln.

Der Triathlon gegen die Gezeiten gehört bei immer mehr ambitionierten Triathleten auf den Wettkampfkalender. 2017 stürzen sich bis zu 600 Teilnehmer nach dem Startschuss auf Amrum in die Fluten. Ihr Ziel: es bis nach Sylt schaffen. Dafür müssen sie Gas geben, denn der Knockout-Modus sitzt ihnen im Nacken. Für drei Kilometer Schwimmen von Amrum nach Föhr und 40 Kilometer Radfahren auf Föhr haben die Triathleten rund zwei Stunden und 30 Minuten Zeit. Danach verhindert die Tide den Boot-Shuttle zur finalen, elf Kilometer langen Laufentscheidung nach Sylt.

Der Run auf das nächste Extrem-Inselhopping reißt nicht ab. Weil viele Triathleten derzeit ihre Wettkampfsaison planen, schießen die Klickzahlen auf www.redbull.com/triislands in die Höhe. Die gute Nachricht: Das Warten hat ein Ende, ab sofort ist die Anmeldung für die dritte Auflage von „Red Bull Tri Islands“ am 9. September 2017 geöffnet. Die weltweit einzigartige Veranstaltung verbindet die nordfriesischen Inseln Amrum, Föhr und Sylt – und die Teilnehmer meistern die Herausforderung, um sich am Ende auf Sylt feiern zu lassen.

Dabei sind die Wetterbedingungen mindestens so spannend wie der Wettkampf: Mussten sich die 335 Teilnehmer im ersten Jahr an einem rauen, böigen Tag und hohem Wellengang durch die Nordsee kämpfen, begleitete die Sonne im letzten Jahr die 506 Sportler vom Start der Wattwanderung bis ins Ziel nach Sylt. „Typisch Norddeutsch“ gibt es beim Wetter also nicht! Wohl aber, was die Strecke angeht – und diese lokalen Besonderheiten können die Triathleten auch in diesem Jahr hautnah erleben. Denn alle Teilnehmer starten um 9 Uhr mit einer gemeinsamen Wattwanderung von ihrem Basecamp auf Föhr nach Amrum. Dort werden sie gegen 12 Uhr eintreffen und haben dann bis 14.15 Uhr Zeit, um sich auszuruhen und zu erfrischen – natürlich ist vor Ort für Verpflegung gesorgt. Um 14.15 fällt der Startschuss für die drei Kilometer lange Schwimmstrecke durch das offene Meer nach Föhr. Nach 40 Kilometer Radstrecke über abwechslungsreiches Terrain bringen Zwölf-Mann-Boote die Sportler zur finalen, elf Kilometer langen Laufentscheidung nach Sylt. Eine knallharte Challenge – egal ob für einen Ironman-Champion wie Sebastian Kienle oder einen der vielen Hobby-Triathleten, die das Besondere suchen.

Die Anmeldung ist ab sofort für alle Triathleten über redbull.com/triislands möglich. Die Startgebühr beträgt 199 Euro. Im Preis enthalten sind unter anderem das Fährticket von Dagebüll nach Föhr und zurück, die Übernachtung auf dem Campingplatz auf Föhr, After-Show-Party, die Verpflegung am Vorabend und während des Rennens, eine Badekappe, das Starter-Shirt und vieles mehr.

