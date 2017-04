Fussball : Kleine Kicker ganz groß

vergrößern 1 von 1 Foto: mdo 1 von 1

Amrums F-Junioren eilen von Sieg zu Sieg – zuletzt wieder bei der SV Frisia 03 Risum-Lindholm, wo es am Ende 13:3 für die Insulaner hieß. Es war ein Aufeinandertreffen zweier Mannschaften, die bisher kein Spiel verloren hatten. Die Amrumer waren von Beginn an hellwach. Schon nach zwei Minuten lagen sie mit 2:0 in Führung. Die Gastgeber wirkten von der dominanten Spielweise der TSV-Kicker eingeschüchtert und hatten den jungen Insulanern nichts entgegenzusetzen. Amrums Nachwuchs kombinierte sich durchs Mittelfeld und machte eindrucksvoll deutlich, welche Mannschaft nach diesem Match weiterhin ungeschlagen sein würde. Zur Halbzeit führten die Inselkicker mit 9:1.

Im zweiten Durchgang nutzten die TSV-Trainer Mathias Claußen und Tomasz Manka den beruhigenden Zwischenstand für zahlreiche Spieler- und Positionswechsel. Trotz der Umstellungen war die insulare Überlegenheit ungebrochen. „Wir hatten das Spiel zu jedem Zeitpunkt fest im Griff“, freuten sich die TSV-Coaches nach dem erfolgreichen Auswärtsspiel.

Für die „F“ spielten Nico Engels, Jakub Manka, Jonathan Hansen, Daniel Kruggel, Rune Claußen, Moritz Kruggel, Matthis Bäder, Leon Prieg und Fredrik Grzybowski.

Unentschieden endete dagegen das Spiel der „D“. Das Team von Trainer Marco Wiedemann empfing die zweite Mannschaft der SV Frisia 03 Risum-Lindholm im Mühlenstadion. Der Amrumer Trainer stellte sein Team gegen den besten Sturm der Liga bewusst defensiv auf. Die Kontrahenten vom Festland übernahmen das Kommando und es entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor. Aus dieser Überlegenheit konnten die Gäste allerdings keinen Profit schlagen. Sie rannten sich in der dicht gestaffelten insularen Defensive fest und kamen lediglich zu zwei Halbchancen im ersten Durchgang.

Nach dem Seitenwechsel bot sich den Zuschauern ein ähnliches Bild. Die Gastmannschaft versuchte es vergebens, die TSV-Abwehr zu durchbrechen und die Amrumer verteidigten ihr Tor. 15 Minuten vor dem Abpfiff wechselte Amrums Trainer einen zweiten Stürmer ein, um für etwas Entlastung zu sorgen. Kurz vor dem Ende tauchte urplötzlich Julian Banneck frei vor dem gegnerischen Torwart auf und brachte die Insulaner überraschend in Führung. Dem Freudentaumel der Amrumer folgte sogleich der Ausgleichstreffer der Gäste. In der Nachspielzeit hatten die TSV-Kicker noch einmal die Chance, die Partie zu gewinnen. Doch es blieb beim 1:1.

„Meine Jungs haben heute ein Riesenspiel gemacht“, sagte Marco Wiedemann nach dem Unentschieden. Dieser hart erkämpfte Punkt wird den TSV-Akteuren für die kommenden Aufgaben Motivation genug sein.

Im Kader der „D“ standen Moritz Ingwersen, Felix Fetting, Tim Ziegler, Jakob Traulsen, Markus Schmidt, Tade Hansen, Michel Hoff, Victor Quedens, Julian Banneck, Immanuel Adolph, Leif Peters und Gian Wand.