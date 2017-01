Letzte Chance : Interessenten an Nahwärme gesucht

1 von 1 1 von 1

Für alle Einwohner von Oldsum und Süderende, die an der Versorgung durch das entstehende Nahwärmenetz in ihren Gemeinden Interesse haben, ist es höchste Eisenbahn, eine Entscheidung zu treffen. Die Buddelarbeiten zur Verlegung der Leitung haben in Süderende begonnen und wenn die Gräben wieder dicht sind, könnten potenzielle Abnehmer die Erfahrung machen, dass das Leben den bestraft, der zu spät kommt.

Die Versorgung der beiden Gemeinden durch ein eigenes Nahwärmenetz ist ein Projekt der Energiegenossenschaft Föhr, die im Mai 2014 mit dem Ziel gegründet wurde, die Zukunft der insularen Energieversorgung in die eigenen Hände zu nehmen. Da die Bürgermeister von Süderende und Oldsum, Christian Roeloffs und Hark Riewerts, dem Aufsichtsrat der Genossenschaft angehören, ist es nicht weiter verwunderlich, dass das Projekt dieser Gemeinschaft in ihren Kommunen angeschoben wurde. Es fanden eine Reihe von Informationsveranstaltungen statt und das Vorhaben fand eine positive Aufnahme. Dabei war für die Interessenten auch von Bedeutung, dass die genossenschaftliche Lösung bedeutet, dass sie selbst Einfluss auf die Entwicklung des Preises haben.

Die Nutzung der Nahwärme ist nämlich mit dem Beitritt zur Energiegenossenschaft Föhr verbunden.

Rund 120 Kunden wurden inzwischen gewonnen, und die Genossenschaft konnte einen regionalen Generalunternehmer für die Erstellung des Wärmenetzes gewinnen, für das ein Kostenvolumen von rund vier Millionen Euro veranschlagt ist. Alle Partner, die bei diesem Projekt mit im Boot sind, stammen aus der Region, ist dazu zu erfahren. Die Entstehung des Netzes ist zur Zeit in Süderende unübersehbar, und die Arbeiten sollen möglichst zügig in Oldsum weiter fortgeführt werden, wobei das Wetter die „unbekannte Größe“ darstellt.

Wie von Ulrich Jostwerner, Vorstandsmitglied der Genossenschaft, zu erfahren ist, sind bei diesem Wärmenetz recht große Entfernungen zwischen den beiden Kommunen zu überwinden, wobei versucht werden muss, die Wärmeverluste zu minimieren. Die Hauptleitung hat einen Durchmesser von zwölf bis 25 Zentimetern und die Leitung, über die die einzelnen Häuser versorgt werden, haben einen Durchmesser von fünf Zentimetern.

In die Häuser gelangt das warme Wasser für die Heizung mit Hilfe einer Übergabestation, wobei eine Kernbohrung durch die Hauswand erfolgt. „Egal, wie groß der Aufwand ist, zahlen jetzt alle das gleiche“, informiert Jostwerner.

Für die Energieerzeugung werden in Oldsum eine Heizzentrale mit zwei Blockheizkraftwerken (BHKW) und bei der Süderender Schule ein weiteres BHKW entstehen. Erzeugt werden dabei nicht nur Wärme, sondern auch Strom. „Wir setzen darauf, dass in Zukunft regenerative Energie eingesetzt wird“, betont das Vorstandsmitglied der Genossenschaft. „Doch zur Zeit sind die Gaspreise so günstig, dass es kaum Alternativen gibt“. Ulrich Justwerner kann auch davon berichten, dass zwei weitere Föhrer Kommunen Interesse an der Nahwärmeversorgung bekundet haben. Das findet er auch nur vernünftig: „Das Netz gehört in die Hände der Menschen, die vor Ort sind“.



von Anna Rüb

erstellt am 05.Jan.2017 | 10:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen