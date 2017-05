Wyk auf Föhr : Haftbefehl gegen Ehefrau nach tödlicher Messerattacke

Wyk auf Föhr | Nach tödlichen Messerstichen auf ihren Ehemann sitzt eine 49 Jahre alte Frau aus Wyk auf Föhr (Nordfriesland) in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht Flensburg habe am Montag einen Haftbefehl wegen Totschlags erlassen, teilte eine Polizeisprecherin mit.

Die Frau soll ihren 51 Jahre alten Mann in der Nacht zum Sonntag in einem Reihenhaus auf der Nordseeinsel mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Der Mann starb auf dem Weg ins Krankenhaus im Rettungswagen. Die 49-Jährige habe nach der Tat selbst die Polizei gerufen. Die Beamten nahmen die stark alkoholisierte Frau fest. Die Ermittlungen zum Ablauf der Tat und zu den Hintergründen dauerten noch an, hieß es.

erstellt am 08.Mai.2017 | 14:43 Uhr