Auf Föhr : Hafedh Ben Mansour hat einen Traum

„I have a dream“, wiederholt Hafedh Ben Mansour die berühmten Worte Martin Luther Kings. Er möchte aber nicht den Frieden zwischen farbigen und weißen Amerikanern herbeiführen, sondern zwischen Flüchtlingen und Insulanern. Um dieses Ziel zu erreichen, hat der Integrationsbeauftragte des Amtes Föhr-Amrum ein gleichnamiges Projekt ins Leben gerufen. Unter dem Titel „I have a Dream“ soll in den kommenden Monaten ein Musical entstehen. Mit der Hilfe von Profi-Musikern und Chorleitern sollen interessierte Flüchtlinge und Insulaner ein eigenes Stück auf die Beine stellen.

Das Projekt sei bisher auf sehr positive Resonanz gestoßen, viele Leute hätten bereits ihre Hilfe angeboten, so Ben Mansour. Die Idee ist, dass Menschen verschiedener Länder und Kulturen in ihren Sprachen singen und Musik machen. „Englisch, Deutsch, Arabisch, Kurdisch, Farsi, Dari und Eritreisch – alles ist möglich“, sagt Ben Mansour. Die bunte Mischung ergebe die Qualität.

Der Fachmann nennt drei Aspekte für eine gelungene Integration: „Zunächst sollen die Asylsuchenden Nahrung, Geld und ein Dach über dem Kopf bekommen.“ Anschließend spiele die Vermittlung von Sprache und Kultur eine wichtige Rolle. Mitte Februar sollen deswegen die Integrationskurse starten. „Jetzt ist Zeit auch etwas fürs Gefühl zu tun“, erklärt der Tunesier. „Der kulturelle Dialog gelingt nicht nur durch rationale Dinge, sondern auch durch den Austausch von Traditionen.“ Hier spiele Musik und Tanz eine wichtige Rolle. „Durch diese öffnen sich die Menschen, werden lockerer – und auch die Flüchtlinge fühlen sich wohler.“

Auf Föhr und Amrum gebe es viele Leute, die Musik machen, aber sie seien auf den Inseln verstreut. „Das ist eine Chance, dass alle zusammen kommen.“ Mit diesem Projekt möchte der Integrationsbeauftragte ein Zeichen setzen – für Flüchtlinge und Insulaner. „Das Problem ist die Angst zwischen den Menschen. Die größte Angst hat man vor etwas Fremden. Sobald man dieses kennenlernt und versteht, schwindet diese.“

Das erste Treffen findet am 17. Februar um 14 Uhr in der Badestraße 111 statt. „Jeder, der interessiert ist, – ob professioneller Musiker oder Sänger, aber auch Menschen die einfach ihre Freude an Musik haben sind herzlich willkommen“, sagt der Organisator. Das Projekt soll sich dann langsam entwickeln. „Hier ist der Weg das Ziel“, sagt Ben Mansour. „Der Ablauf wird nicht sofort perfekt sein. Es geht vor allem darum, dass Leute verschiedener Kulturen zusammen kommen, um Musik zu machen und zu singen.“

Wie sich das Projekt entwickelt, bleibt offen. Aber aus Erfahrung weiß Ben Mansour: „Nach sechs bis zwölf Monaten sollte etwas entstehen, das wir vorführen können.“ Zunächst trifft sich die Gruppe voraussichtlich dann jeden dritten Freitag im Monat.

Ben Mansours Idee ist nicht neu. Zu seiner Zeit an der Uni Hannover organisierte er bereits ein Musikprojekt „FLIP 2000“, an dem 60 Menschen unterschiedlichem Alters und verschiedener Nationalitäten teilnahmen. Die Ankunft eines kurdischen Flüchtlings hat den Gedanken nun erneut in ihm geweckt. Der Neuankömmling arbeitete selbst einst als Gesangslehrer für Flüchtlingskinder bei einer internationalen Hilfsorganisation. Er spricht Kurdisch, Arabisch, Farsi und Türkisch und spielt die arabische Gitarre namens „Oud“. Mit seiner Hilfe will Ben Mansour den Traum auf Föhr erneut leben.







von Anna Rüb

erstellt am 25.Jan.2017 | 12:30 Uhr

